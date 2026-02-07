Luis Milla habla claro: cuál es el verdadero problema del Valencia y cómo se le gana al Madrid

Muy pocos jugadores pueden compartir el honor de haber vestido la camiseta de tres grandes del fútbol español. Luis Milla, exjugador de Barcelona, Real Madrid y Valencia, es uno de los integrantes de ese grupo selecto de leyendas. Nacido el Teruel en 1966, fichó por el equipo de Mestalla en 1997 para convertirse en uno de los futbolistas que empezaron a construir el gran Valencia CF de entre siglos. Brilló ordenando el medio campo blanquinegro hasta que se retiró en 2001 con los éxitos de la Copa y la Supercopa de 1999. El colofón perfecto a una larga trayectoria en la que cosechó también tres Ligas, dos Copas y dos Supercopas más.

Milla, entrevistado en el programa 'La Banda' de À Punt, ha repasado la actualidad de dos de los que equipos que defendió y que se enfrentarán este domingo a las nueve de la noche en Mestalla, Valencia y Real Madrid. "Los dos son grandísimos clubes con una enorme historia tras ellos. 30 años después todo cambia, el juego, la gestión... hay cosas que para mejor y otras, no tanto", confiesa el turolense.

"La gestión es muy mala"

Entre las realidades del fútbol moderno que menos agradan a Luis Milla es la presencia de inversores foráneos que "no entienden la idiosincrasia de clubes como el Valencia ni de la liga española". "Me sabe mal ver al Valencia así porque le tengo un cariño muy especial. Está clarísimo que la gestión no es la correcta desde que Lim se hizo cargo. Hay gente que viene de fuera que no entiende la idiosincrasia de un club tan importante como el Valencia y del fútbol español, que es diferente. A la larga tiene al club dando bandazos, me apena verlo así", explica.

"Vi el partido contra el Athletic, es una pena. Da la sensación de que esta temporada le va a tocar pelear otra vez por no descender. Es lo que hay, es el nivel y esto es por la gestión, que es una muy mala gestión", agrega, señalando claramente a la dirigencia como principal causante de la crisis en un momento en que buena parte del debate en el entorno mediático del club se divide en repartir culpas entre entrenador y jugadores.

Un Madrid "venido a menos"

De todos modos, Milla ve opciones de que el Valencia pueda hacerle daño a un Madrid también venido a menos. "Es un equipo con muchos problemas. Yo estuve siete años allí y viví una situación parecida con cambios de entrenador. Cuando en un club tan grande se cambia de entrenador a mitad de temporada es porque las cosas no se han hecho bien. Para mí, el Real Madrid tiene carencias en medio campo. Se fueron Modric y Kroos y no han fichado a ningún jugador con esa forma de entender el juego. Por ahí pasan buena parte de los problemas del Madrid, el no disponer jugadores creativos como Modric o Kroos, lo que les hace estar donde están sin las ideas claras", argumentó.

El exjugador de la Selección espera "un gran partido, un clásico de la Liga". "El Valencia tendrá a favor la atmósfera de Mestalla, las dos bajas importantes del Madrid -Vinicius y Bellingham- y el hecho de que jugará con mucha motivación. Aunque el hecho de haber jugado la Copa entre semana puede afectarle emocional y físicamente. El Madrid, no obstante, es un rival que motiva mucho, la afición será el jugador número 12", continuó.

Cómo explotar las debilidades del Madrid

Las debilidades del Madrid en el medio, según Milla, debe aprovecharlas el Valencia y por ahí debería pasar el plan de partido de Carlos Corberán. "Ellos han tenido una equivocación en su planificación y le falta mucho fútbol por dentro. Si el Valencia es capaz de hacer un partido grande, de que el Madrid no transite rápido y cortar la 'ida y vuelta' para anular a Mbappé con espacios, ganará opciones. Creo que intentará juntar el bloque para defender y atacar, hacer que el Madrid no corra y esté incómodo, porque es su mayor virtud a través de Mbappé", añadió.

Milla, el tercero por la izquierda, en el once de los héroes de La Cartuja en la final de Copa de 1999 / VCF Media

Las bases del Valencia campeón

Por último, Milla, pese a "haber estado en tres clubes extraordinarios", aseguró que le guarda "un cariño especial" al Valencia CF porque fue su "última etapa". "Fue la época más cercana, la que acabó en mi retirada y es lo que más recuerdas. El comienzo fue difícil, pero luego llegaron tres años buenos, disfrutando de lo bien que jugamos y de la consecución de objetivos con un entrenador tan bueno como Claudio Ranieri. Pudo darle la vuelta a una situación difícil, fuimos campeones de Copa, nos metimos en Champions, el club fichó grandes jugadores y a otro gran técnico, Héctor Cúper, y fue a más. Se construyó la base para que llegase el Valencia de las Ligas de Benítez", relató el exjugador que en marzo cumplirá 60 años, evocando tiempos tan distintos a los que el valencianismo hoy sufre.