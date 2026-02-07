PREVIA | El Valencia CF espera al Tenerife B en el Puchades para alargar la racha

El Valencia CF Femenino afronta este domingo un nuevo compromiso liguero con el objetivo de consolidarse en la zona alta de la clasificación. El conjunto blanquinegro recibe al CD Tenerife B en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF (Paterna), en un encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Primera Federación Iberdrola 2025/26, que dará comienzo a las 12:00 horas.

El equipo dirigido por Mikel Crespo llega al choque en un gran momento de forma. En este inicio de 2026, las valencianistas han firmado una dinámica muy positiva, sumando 10 puntos de los últimos 12 posibles, una racha que les ha permitido escalar hasta la tercera posición de la tabla con 31 puntos. La pasada jornada, las blanquinegras firmaron una actuación sólida y contundente con una victoria por 0-3 ante el Real Oviedo, confirmando su candidatura a pelear por los puestos de privilegio.

Un rival con el que no caben confianzas

Enfrente estará un CD Tenerife B competitivo y bien trabajado, que ocupa actualmente la sexta plaza con 26 puntos. El filial tinerfeño también ha mostrado regularidad en las últimas semanas, con 7 puntos de 12, aunque llega a Paterna tras caer en la jornada anterior frente al CE Europa (2-0). En el precedente de la primera vuelta, disputado en la jornada 9, ambos conjuntos firmaron un empate (2-2) en tierras canarias, en un partido en el que el Valencia CF Femenino logró rehacerse de un 2-0 en contra gracias a los goles de Ferrato y Lena Pérez en la segunda mitad.

Noticias relacionadas

El encuentro supone una nueva oportunidad para que el conjunto valencianista siga haciéndose fuerte en casa y mantenga su buena línea de resultados ante su afición. El estadio Antonio Puchades abrirá sus puertas a partir de las 11:00 horas, al igual que las taquillas, aunque las entradas ya están disponibles de forma online.