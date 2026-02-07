El Real Madrid, rival clave en las dos últimas salvaciones del Valencia CF

A principios de Siglo, el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid era una cita en la que los blanquinegros buscaban confirmar su papel de alternativa a la tiranía de los dos gigantes del fútbol español y en la que los blancos temían la furia de un rival que no se ponía techo, que le pisaba los talones. De todo aquello no queda nada... aunque Mestalla sigue siendo un lugar hostil y muy complicado de tomar para los madridistas, que siguen sufriendo hasta con el peor Valencia de todos los tiempos.

El cuadro valencianista, de hecho, ha luchado por no descender en dos de las últimas tres temporadas y le ha tocado remar para evitar la debacle. Una vez con Rubén Baraja y la otra con Carlos Corberán en el banquillo. En ambas ocasiones el Real Madrid aparecía como un escollo importante en esta lucha y en ambas situaciones el Valencia CF logró victorias clave en su andadura hacia la salvación.

Victoria clave con Baraja en un momento agónico

El primero de estos dos triunfos llegó en Mestalla, en la temporada 22/23, en la jornada 35 y en una situación límite, solamente dos puntos por encima de la zona roja y con pocas jornadas de maniobra. Con el riesgo latente de caer en descenso a tres jornadas de arreglar el entuerto, el Valencia dio un paso al frente con los jóvenes dando el 'do de pecho' de la mano del Pipo y con un gol de Diego López consiguió un triunfo que por vez primera le dio dos partidos de margen con el descenso.

La victoria contra el Madrid supuso un momento completamente clave para que el Valencia pudiera salvar una temporada que se puso muy cuesta arriba y que llegó a las fechas finales con un riesgo real de debacle definitiva, pero contra el rival menos esperable el equipo tuvo su mejor día.

Diego López celebrando un gol contra el Real Madrid el pasado curso / JM López

El Valencia no aprendió demasiado la lección y a pesar de que Baraja firmó una segunda temporada tranquila y con el equipo alejado de la taquicárdica zona de descenso, la temporada siguiente volvió a ser carne de lucha por la permanencia en Primera. Llegó, de hecho, a igualar el mayor récord de su historia de jornadas seguidas en descenso (24), pero la llegada de Corberán en Navidad enderezó el rumbo.

Partido clave

En medio de una segunda vuelta en la que el equipo debía obrar el milagro y levantarse de un punto muy bajo y lo logró por la vía rápida, con unos números enormes. El partido contra el Madrid llegaba en la jornada 30 con el equipo cuatro por encima del descenso, pudiendo quedarse a un partido de la zona roja o logrando abrir una brecha considerable.

Los precedentes no daban precisamente al Valencia favorito. Una enorme dificultad para ganar fuera de casa y casi dos décadas sin vencer en el Santiago Bernabéu no ofrecían los mejores presagios... Pero el equipo, con un gran planteamiento del entrenador con defensa de tres y un heorico gol de Hugo Duro sobre la bocina rompió todos los pronósticos y volvió a hacer que un partido contra el Madrid volviese a ser diferencial por la permanencia.

Valencia's Hugo Duro, right, scores his side's 2nd goal against Real Madrid during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Valencia at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Saturday, April 5, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez

Ahora el partido frente a los blancos llega mucho antes a nivel de calendario, pero con la misma urgencia de suponer un antes y un después en la lucha por la permanencia en Primera División con el equipo en plena crisis y solamente un punto por encima del descenso. El peor rival ha sido el más revitalizante en las últimas dos grandes crisis ¿Lo será una tercera?