En Directo
Rueda de prensa de Carlos Corberán, en directo | La última hora del Valencia CF - Real Madrid
El técnico comparece ante los medios de comunicación en el Media Center de Paterna antes del duelo de este domingo en Mestalla
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Paterna.
AUSENCIAS
"La baja es la de Iranzo. Sobre Foulquier no son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero la exigencia forma parte de la identidad de un gran club como el Valencia CF. Eso nos sucede a todos los que formamos parte del equipo cuando no salen los resultados. Tiene molestias pero está centrado en prepararse para dar en cada partido su mejor versión"
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE UNAI NÚÑEZ?
"No, no venía con ninguna expectativa, venía con la idea de ser un jugador más. Así entrena. Cualquiera de ellos puede jugar, estamos contentos del rendimiento de un jugador como Cömert, que no estaba participando. Esa respuesta es válida para cualquier jugador de la plantilla"
¿USTED PUEDE DIMITIR SI LA SITUACIÓN NO MEJORA?
"No te puedo responder a esa pregunta"
¿CÓMO CORREGIR LOS FINALES DE PARTIDO?
"Hemos vivido situaciones contrarias, de ganar al Espanyol a que se nos fueran dos partidos en los minutos finales. Eso forma parte de la conciencia competitiva que tenemos que tener"
¿LOS JUGADORES CREEN QUE SE PUEDE GANAR?
"Las dudas muchas veces son más externos que internos. Nosotros no dudamos del nivel que va a tener el Madrid y de la exigencia del partido"
¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE EL MADRID DE LA PRIMERA VUELTA Y EL DE MAÑANA?
"Siempre uno puede ver matices con el perfil del entrenador. Tienen transición, verticalidad... está en el ADN de los jugadores de la plantilla. Es un equipo peligroso con espacios. Luego cada entrenador le da matices, con Arbeloa uno ve matices defensivos, que busca una estructura diferente en campo propio"
¿ESTE PARTIDO ES EL PARTIDO DEL AÑO?
"Cada partido que nosotros jugamos debe ser el partido más importante del año porque es el siguiente que tenemos. Así lo vivimos, no cambia. Esperamos un lleno por que siempre Mestalla se vuelca con el equipo. El apoyo en cada partido es constante. El equipo que viene a Mestalla solo vive cuando viene a Mestalla"
¿TE CONDICIONAN LAS BAJAS DEL REAL MADRID?
"Es una plantilla del máximo nivel en todas sus líneas y el que juega en lugar del otro es prácticamente tan bueno como el que juega. Nos centramos en lo que depende de nosotros, que es mucho y trasladarle a la afición las ganas que tenemos de darle una alegría"
¿ESTADO DE RUBÉN IRANZO?
"Tiene hoy las pruebas, esperemos que sea lo menos posible.
