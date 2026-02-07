La sobrada de Arbeloa en la previa Valencia - Real Madrid: “Para todos los equipos ganar al Madrid es el reto del año”

Álvaro Arbeloa no está dejando indiferente a nadie desde su ascenso al banquillo del primer equipo del Real Madrid. El 'protegido' de Florentino Pérez suma, por ahora, más actuaciones destacadas fuera del terreno de juego que en él. Los resultados del Madrid desde la llegada de Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso no son para sacar pecho; eliminación en Copa del Rey contra el Albacete, casi rídiculo en casa contra el Rayo Vallecano, goleada en Lisboa y fuera del Top 8 de la Champions League y obligadas victorias ante Levante, Monaco y Villarreal. Bastante o igual de pobre que la dinámica del equipo con el tolosarra.

Sin embargo Arbeloa mantiene su discurso y su talante en sala de prensa. Si la semana pasada la frase destacada fue sobre Gandalf y El Señor de los Anillos, esta vez Arbeloa se ha pasado de sobrado al hablar de lo que significa el partido de este domingo en Mestalla para el Valencia CF.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

El entrenador del Real Madrid ha hablado de la dificultad que tiene su equipo lejos del Santiago Bernabéu, amparándose en algo más antiguo que la rueda, la supuesta grandeza del club presidido por Florentino Pérez. En este caso Arbeloa que ha tenido un elogio inicial para su rival y para su homólogo, Carlos Corberán, ha tirado por la calle de enmedio en cuanto ha podido: “Para todos los equipos ganar al Madrid es el reto del año, también para el Valencia”.

En ese sentido Arbeloa ha destacado que el Valencia siempre tiene equipos competitivos, sin entrar demasiado en analizar a su rival del domingo que está más cerca del descenso que de Europa, y dejando un tópico más para salir del paso: “Gran equipo que tiene el Valencia siempre. El gran trabajo que está haciendo Corberán desde que llegó al Valencia. Tenemos que hacer un gran partido para sacar los tres puntos”

Con Mestalla como escenario y un Valencia necesitado pero competitivo, la frase de Arbeloa no ha pasado desapercibida. Más aún cuando llega en un momento en el que el Real Madrid todavía no ha encontrado regularidad ni autoridad lejos del Bernabéu. El discurso de la grandeza, viejo recurso en las previas blancas, vuelve a aparecer para proteger al equipo antes de un partido incómodo, ante un rival herido y con poco que perder. El domingo dirá si la sobrada queda en palabras… o si Mestalla se encarga, una vez más, de poner el fútbol por delante de las palabras.