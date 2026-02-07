Unai Núñez espera su momento mientras Corberán elogia a Cömert

El Valencia CF vive semanas de máxima tensión. Inmerso en la pelea por la permanencia en Primera División, el conjunto blanquinegro afronta cada jornada como una final. En este escenario de presión constante, la situación de Unai Núñez y el rendimiento de Eray Cömert se han convertido en dos de los focos principales en la zaga valencianista. Carlos Corberán, en su última comparecencia, abordó ambas cuestiones, defendiendo al central vasco y destacando el crecimiento del defensa suizo.

La defensa, una de las líneas más castigadas por las lesiones durante el curso, se ha convertido en un rompecabezas para el cuerpo técnico. Entre bajas, molestias y falta de continuidad, el entrenador ha tenido que improvisar soluciones para sostener al equipo en un momento clave.

JM López

Unai Núñez, un refuerzo que sigue esperando su oportunidad

La llegada de Unai Núñez en el mercado de invierno respondió a una necesidad urgente. La grave lesión de Diakhaby y los problemas físicos de Copete y Tárrega dejaron al Valencia sin alternativas fiables en el eje de la defensa, obligando al club a reforzarse en enero.

El central vasco aterrizó en Mestalla con experiencia en Primera División y con la misión de aportar solidez inmediata. Sin embargo, con el paso de las jornadas, su protagonismo ha sido limitado, algo que ha generado debate entre la afición. Preguntado por su situación, Corberán fue claro: “No venía con ninguna expectativa, venía con la idea de ser un jugador más”.

Con estas palabras, el técnico quiso transmitir que Unai Núñez llegó con una mentalidad humilde, dispuesto a competir sin privilegios, y que su actitud diaria está siendo intachable.

Gourlay y Unai Núñez, en la presentación como nuevo jugador del VCF del central nacido en Sestao / Valencia CF

Corberán defiende la igualdad dentro del vestuario

Más allá del caso concreto de Unai Núñez, el entrenador aprovechó para reforzar su filosofía de trabajo. Para Corberán, ningún futbolista tiene el puesto garantizado por nombre, trayectoria o momento de llegada. “Cualquiera de ellos puede jugar”, afirmó.

El técnico subrayó que todas las decisiones pasan por el rendimiento y el compromiso en edía a día. En ese sentido, insistió en que su respuesta es válida para cualquier integrante de la plantilla, no solo para el central vasco. “Esa respuesta es válida para cualquier jugador del equipo”, recalcó.

Este mensaje busca mantener activa la competencia interna y evitar relajaciones en una fase en la que cada detalle puede marcar la diferencia entre la salvación y el descenso.

Cömert, de actor secundario a pieza clave

Si hay un futbolista que simboliza la apuesta de Corberán por el rendimiento es Eray Cömert. El central suizo comenzó la temporada con escasa participación, lejos de ser una pieza habitual en las alineaciones.

Sin embargo, con trabajo y paciencia, ha sabido aprovechar sus oportunidades. Su rendimiento en la Copa y, especialmente, su actuación frente al Espanyol en Mestalla marcaron un antes y un después en su temporada. En ese encuentro, además de firmar un partido sólido, anotó uno de los goles del Valencia, reforzando su protagonismo.

“Estamos contentos del rendimiento de un jugador como Cömert, que no estaba participando”, destacó Corberán. El elogio del técnico refleja la evolución del defensa, que ha pasado de ser una opción secundaria a consolidarse como uno de los pilares del equipo en el último mes.

JM López

La pareja Copete-Cömert, el ‘parche’ que funciona

En medio de una temporada marcada por la inestabilidad defensiva, Corberán ha encontrado en la dupla formada por Copete y Cömert una solución de emergencia que, por ahora, está dando resultados.

Ambos centrales se complementan bien: Copete aporta intensidad, juego aéreo y carácter, mientras que Cömert destaca por su colocación y lectura táctica. Juntos han logrado dotar al equipo de una mayor sensación de seguridad, algo fundamental en la lucha por la permanencia.

Esta continuidad explica, en parte, la falta de minutos de Unai Núñez. Mientras la pareja responda, el técnico apuesta por mantenerla, evitando cambios que puedan romper el equilibrio defensivo.

Unai Núñez, preparado para responder cuando llegue el momento

Pese a su menor protagonismo, Unai Núñez sigue siendo una pieza importante en los planes del Valencia. Su experiencia, su perfil físico y su conocimiento de la categoría lo convierten en una alternativa valiosa para una segunda vuelta que se antoja definitiva para el combinado de Mestalla.