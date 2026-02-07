El Valencia Mestalla busca dar un golpe de efecto en Baleares

El VCF Mestalla afronta este domingo a las 12:00 horas un desplazamiento clave en Segunda RFEF frente al CD Atlético Baleares, en un duelo que puede marcar el rumbo del filial en un tramo decisivo de la temporada, ya que el equipo ya ha abierto brecha con el descenso directo, pero tiene los mismos puntos que el Castellón 'B', que marca la promoción de descenso. Tras una racha de cinco jornadas consecutivas puntuando, los blanquinegros llegan a las Islas Baleares con la ambición de dar un paso firme hacia la zona medio-alta de la clasificación y seguir su progresión frente a uno de los equipos más fuertes del grupo, actual tercer clasificado.

Para el centrocampista Javi Navarro, una de las voces de referencia dentro del vestuario y que viene de firmar una gran asistencia, la dificultad del choque no ocultará las intenciones del equipo: “Es una salida complicada, pero llevamos varias jornadas sumando y nuestro objetivo es la victoria”. Navarro subraya que, pese al calendario exigente que se avecina, el equipo se presenta comprometido y mentalizado para competir desde el pitido inicial.

El Atlético Baleares es uno de los 'cocos' del grupo

La tabla de posiciones refleja la exigencia del rival: el Atlético Baleares ocupa la tercera plaza, con una solidez como local que le ha permitido encadenar resultados consistentes en su feudo. El equipo de Palma solo ha conocido una derrota como anfitrión esta temporada y se mantiene muy cerca de los puestos de promoción de ascenso, lo que eleva la exigencia de un Mestalla que en la primera vuelta cayó por 0-2 ante los baleáricos.

Desde la otra orilla, la mirada del rival también está puesta en el choque. En palabras de Luis Blanco, técnico del Atlético Baleares, este encuentro representa “un partido de máxima exigencia y máximo nivel”, valorando la progresión del filial valencianista y la competitividad que ha exhibido en las últimas semanas. Blanco advierte del compromiso del Mestalla y recalca que su equipo debe mantener altos estándares para sumar los tres puntos ante un adversario en plena dinámica positiva.

El Mestalla celebra el tanto de Víctor JR / FC Barcelona

Podría haber debuts

Uno de los focos está puesto sobre las caras nuevas del VCF Mestalla, que en el mercado de invierno hizo varias operaciones. Según informaciones recientes, el joven capitán sub-20 de Francia, Mayssam Benama, podría tener su primera participación oficial con el equipo. También ver si jugadores como Víctor Jr. siguen a su gran nivel, algo que se antoja clave en la segunda vuelta del campeonato.

Con estas claves, el duelo en el Estadi Balear se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada para los intereses valencianistas. La hinchada blanquinegra espera que el Mestalla pueda plantar cara desde el primer minuto y regresar a casa con un resultado que reafirme la progresión del equipo en un febrero exigente, alejándole de la zona baja y permitiéndose mirar hacia otras cotas.