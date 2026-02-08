¡Alerta máxima! El Rayo puede echar al Valencia al descenso

La derrota frente al Real Madrid en Mestalla no ha sido una derrota cualquiera para el Valencia CF. En primer lugar porque acentúa las malas sensaciones y el hartazgo de una afición que ha estallado contra Carlos Corberán. Y, en segundo lugar, porque a nivel clasificatoria puede tener unas consecuencias catastróficas.

Y es que el Valencia vuelve a no tener margen respecto al descenso y, si ahora mismo no ocupa uno de los últimos tres puestos de LaLiga, podría ser por el aplazamiento del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo esta jornada, que no se ha jugado por el mal estado del césped de Vallecas.

Todavía no hay fecha oficial para la disputa de ese partido, pero, en el momento en el que se juegue, si el Rayo Vallecano consigue los tres puntos, permitiría al conjunto franjirrojo adelantar en la clasificación al Valencia, haciéndole caer a puestos de descenso.

Cabe destacar que, casi con total seguridad, se disputarán otras jornadas de Liga antes de ese Rayo-Oviedo, por lo que esa situación podría cambiar. En cualquier caso, la alerta está en que si ese partido hubiese seguido el plan normal y se hubiera disputado este sábado, habría provocado que el Valencia cayera al descenso en caso de victoria rayista.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia en el momento de los últimos cambios / José Manuel López

¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?

El encuentro de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 del campeonato, no pudo disputarse el pasado sábado 7 de febrero debido al insuficiente estado del césped del Estadio de Vallecas, que no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad tras las intensas lluvias y las obras de replantación realizadas durante la semana.

Augusto Batalla of Rayo Vallecano celebrates a goal scored by Jorge de Frutos of Rayo Vallecano during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Rayo Vallecano at Santiago Bernabeu stadium on February 01, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

LaLiga tomó la decisión de aplazar el partido pocas horas antes del inicio, una medida comunicada oficialmente para salvaguardar la integridad física de los futbolistas luego de constatar que el terreno de juego “no reunía las garantías necesarias para la celebración del encuentro”.

Hasta la fecha no se ha anunciado oficialmente una nueva fecha de disputa por parte de LaLiga ni de los clubes implicados. Tanto el Rayo como el Oviedo, y la propia patronal, han confirmado que la suspensión fue técnica, pero la reprogramación del duelo sigue pendiente de decisión.

El aplazamiento ha generado dudas entre los aficionados sobre qué ocurrirá con las entradas y cuándo podrá recuperarse el choque, especialmente por la apretada agenda de partidos en lo que resta de temporada. Según la información disponible, las entradas podrán conservarse para la nueva fecha o solicitar el reembolso en los plazos que establezca el club local una vez se oficialice el día y hora del partido.

Noticias relacionadas

Ahora... a esperar

LaLiga deberá fijar una nueva fecha de disputa que encaje en el calendario de ambos equipos, teniendo en cuenta compromisos ligueros y otras posibles citas oficiales (como competiciones de copa o compromisos televisivos). Por ahora, la reprogramación no ha sido anunciada oficialmente, aunque es un tema que tarde o temprano deberá resolverse en coordinación con los dos clubes.