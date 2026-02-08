Las alineaciones probables del Valencia CF - Real Madrid

El coliseo de Mestalla cuenta las horas para vivir uno de los partidos más emocionantes de LaLiga. El Valencia, en horas bajas después de su tropiezo en La Cartuja y caer eliminado cruelmente de la Copa del Rey ante el Athletic en el tiempo de descuento, recibe a un Real Madrid que tampoco vive su mejor momento pese al cambio de entrenador. Su derrota ante el Benfica y polémica victoria frente al Rayo Vallecano ponen en el centro de la diana a un Arbeloa que sigue sin convencer en el entorno madridista. Ahí es donde el Valencia, acostumbrado a poner en serios problemas a los blancos, quiere pescar en río revuelto y sumar tres puntos que le den oxígeno en su pelea por eludir los puestos de descenso.

La baja de Foulquier, pese al regreso de Thierry, obliga a Carlos Corberán a tocar su sistema. Todo apunta a que el técnico de Cheste reforzará el centro de la defensa añadiendo una pieza más y le dará todo el carril diestro a Rioja, dándole también libertad a Gayà por el otro costado, para terminar fortaleciendo una punta de lanza donde esperarán Hugo Duro y Lucas Beltrán para hacer los goles de su equipo. El Madrid, por su parte, recupera a Rudiger después de que el alemán superase las molestias de rodilla que lastraron su rendimiento a principios de enero, mientras que pierde por lesión a Bellingham y a Vinícius por ver la quinta amarilla la pasada semana ante el Rayo Vallecano, en un acto donde el brasileño aprovechó la tesitura para 'borrarse' de Mestalla. Por ello, tres futbolistas se disputarán el puesto para convencer a Arbeloa de que pueden rendir a un nivel notable a pesar de las significativas bajas: Mastantuono, Guler y Brahim.

ALINEACIONES PROBABLES

Valencia CF: Dimitrievski; Rioja, Comert, César Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Ugrinic; Danjuma; Lucas Beltran y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde; Guler, Mbappé, Brahim.