Corberán: "Tengo fuerzas para seguir y tengo la responsabilidad de cambiar esto"
Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa del entrenador blanquinegro tras otra noche para olvidar en Mestalla
Carlos Corberán comparece en rueda de prensa tras la derrota de su equipo 0-2 ante el Real Madrid en Mestalla. El Valencia volvió a dar una imagen muy por debajo de lo exigido y el técnico volvió a escuchar cánticos de "dimisión" por parte de Mestalla.
¿Cree que está fracasando?
Ya he contestado a esta pregunta
Hasta cuándo es sostenible esto
El diagnóstico es mejorar y ajustar para lograr resultados positivos
¿Cómo se siente? ¿Cuál es la solución?
Nos debemos exigir resultados. No comparto que el equipo no tenga identidad. Contra el Athletic estuvimos bien, sobre todo la primera parte. Hoy el equipo, contra el Madrid, ha competido y pese a la dificultad el equipo se compromete. Faltan los resultados, pero a mí mi familia los valores que me ha dado son de luchar. El equipo va a encontrar soluciones, me reafirmo después de lo visto hoy.
Se ha gritado en Mestalla "haz los cambios"
El equipo daba la sensación de estar bien, estábamos condicionados con los minutos que Thierry podía jugar. Ir a línea de 4 dependía de eso. Estábamos viendo cuándo era el buen momento. Sin Foulquier ni Iranzo, solo teníamos a Tití y no podíamos arriesgarnos a no tener LD la próxima jornada. La acción del gol no tenía que haber sucedido, tendría que haberla cortado el árbitro por un manotazo de Carreras a Hugo Duro. Estábamos compitiendo. Los cambios eran para buscar alternativas. La única alternativa era pasar a Beltrán a extremo, pero confío en otros jugadores. Los minutos de Ramazani ha aportado. No hemos empatado lamentablemente.
¿Usted mantiene la línea de no saltar del barco?
No sé lo que hizo mi antecesor. Tengo fuerzas y energía para cambiar esta dinámica. Ya os he respondido. Tengo la responsabilidad de modificar esto. Sé que es un momento duro.
¿Se plantea dimitir?
Tengo fuerzas para seguir. Veo al equipo con fuerzas y mentalidad de competir. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación.
Descontento del público, ¿te sientes snetenciado?
Entiendo la decepción que va contra el entrenador. Es verdad que en los últimos minutos queríamos dos puntas y Beltrán estaba cansado. Queríamos otros recursos como Ramazani. Hugo es el máximo goleador y tenemos la esperanza que cualquier balón al área de hacernos con un punto.
Hugo Duro en zona mixta
"Hemos notado mucho el cansancio al final, no es excusa. Teníamos ilusión y una jugada individual nos mata. Con espacios abiertos te matan".
"Es difícil pedir más apoyo a la afición cuando llevan dos jornadas seguidas haciendo récord de asistencias. Sé que es el mismo mensaje de siempre pero no queda otra"
"Hemos perdido hoy pero hemos de levantarnos. Quedal jornadas y vamos al Ciutat con la ilusión de ganar".
