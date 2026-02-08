Corberán: "Tengo fuerzas para seguir y tengo la responsabilidad de cambiar esto"

Hugo Duro en zona mixta

"Hemos notado mucho el cansancio al final, no es excusa. Teníamos ilusión y una jugada individual nos mata. Con espacios abiertos te matan".

"Es difícil pedir más apoyo a la afición cuando llevan dos jornadas seguidas haciendo récord de asistencias. Sé que es el mismo mensaje de siempre pero no queda otra"

"Hemos perdido hoy pero hemos de levantarnos. Quedal jornadas y vamos al Ciutat con la ilusión de ganar".