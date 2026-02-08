Copete habla al descanso: Sus claves para ganar al Madrid

Copete ha sido protagonista en el descanso. El central del Valencia CF ha atendido a los micrófonos de DAZN en el intermedio del partido. Cree que están compitiendo bien y da las claves para ganar en la segunda parte: "Lo que necesitamos es más pausa en los últimos metros, pero veo al equipo bien con actitud, el equipo está junto y seguro y hay que seguir así".

Tanteo en la primera parte

Los locales apostaron por un bloque compacto y por salir rápido cuando recuperaban, aunque sin generar ocasiones claras. El Madrid rondó el área con más frecuencia, pero sus llegadas fueron tímidas y bien resueltas por la defensa valencianista. El ritmo fue intermitente, con pocas acciones de peligro y mucho juego en el centro del campo.

Al descanso, el marcador reflejaba lo visto: empate sin goles en una primera mitad marcada más por la táctica y la prudencia que por el espectáculo.