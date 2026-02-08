En Directo
DIRECTO | Habla Carlos Corberán tras la derrota del Valencia ante el Madrid
Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa del entrenador blanquinegro tras otra noche para olvidar en Mestalla
Carlos Corberán comparece en rueda de prensa tras la derrota de su equipo 0-2 ante el Real Madrid en Mestalla. El Valencia volvió a dar una imagen muy por debajo de lo exigido y el técnico volvió a escuchar cánticos de "dimisión" por parte de Mestalla.
Sigue en directo sus declaraciones en SUPER
En unos minutos comparecerá Carlos Corberán en rueda de prensa
