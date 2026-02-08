Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

DIRECTO | Habla Carlos Corberán tras la derrota del Valencia ante el Madrid

Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa del entrenador blanquinegro tras otra noche para olvidar en Mestalla

Valencia. Partido de liga Valencia CF Vs Real Madrid VLC SPD

Valencia. Partido de liga Valencia CF Vs Real Madrid VLC SPD / JM LOPEZ

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Carlos Corberán comparece en rueda de prensa tras la derrota de su equipo 0-2 ante el Real Madrid en Mestalla. El Valencia volvió a dar una imagen muy por debajo de lo exigido y el técnico volvió a escuchar cánticos de "dimisión" por parte de Mestalla.

Sigue en directo sus declaraciones en SUPER

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents