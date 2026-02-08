Gayà: "Es una semana muy dura, si yo fuera aficionado también estaría nervioso"
El capitán del Valencia CF, tocado al final del partido: "Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos"
Preguntado por Corberán, dice: "Confíamos en su trabajo y vamos a intentar darle la vuelta a esta situación lo antes posible"
El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha dado la cara al final del partido en los micrófonos de DAZN. "Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos", ha asegurado nada más empezar. Estas han sido sus palabras:
Derrota
Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos. Hemos corrido bastante en la primera parte y la verdad es que no hemoa aprovechado las salidas, Luego el gol de ellos nos hace mucho daño porque el equipo estaba compitiendo bien y nos ha hecho daño.
Semana dura
Semana muy dura, teníamos mucha ilusión puesta y hemos perdido los tres patidos, semana muy dura, no nos queda otra que rehacernos y superar este bache.
Mensaje a la afición
La gente es normnal que esté nervisosa, si yo fuera aficionado también estaridaía nervioso, es una situación complicada para todos y para nosotros también.
Corberán, dimisión
Confíamos en su trabajo y vamos a intentar darle la vuelta a esta situación lo antes posible.
- Multa al Real Madrid antes de Mestalla
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Corberán 'responde' a Arbeloa
- Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo
- Pizzi se 'moja' con el Valencia-Real Madrid y el fichaje de Guido
- LaLiga suspende el Rayo Vallecano - Real Oviedo de Primera División