Gayà: "Es una semana muy dura, si yo fuera aficionado también estaría nervioso"

El capitán del Valencia CF, tocado al final del partido: "Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos"

Preguntado por Corberán, dice: "Confíamos en su trabajo y vamos a intentar darle la vuelta a esta situación lo antes posible"

260208EFE Biel Aliño (231154915)

260208EFE Biel Aliño (231154915) / EFE

Andrés García

Andrés García

València

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha dado la cara al final del partido en los micrófonos de DAZN. "Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos", ha asegurado nada más empezar. Estas han sido sus palabras:

Derrota

Estamos mal, hemos perdido un partido importante y estamos jodidos. Hemos corrido bastante en la primera parte y la verdad es que no hemoa aprovechado las salidas, Luego el gol de ellos nos hace mucho daño porque el equipo estaba compitiendo bien y nos ha hecho daño.

Semana dura

Semana muy dura, teníamos mucha ilusión puesta y hemos perdido los tres patidos, semana muy dura, no nos queda otra que rehacernos y superar este bache.

Mensaje a la afición

La gente es normnal que esté nervisosa, si yo fuera aficionado también estaridaía nervioso, es una situación complicada para todos y para nosotros también.

Noticias relacionadas

Corberán, dimisión

Confíamos en su trabajo y vamos a intentar darle la vuelta a esta situación lo antes posible.

TEMAS

