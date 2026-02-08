Horario y dónde ver el Valencia - Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga

Este domingo 8 de febrero de 2026, el Valencia CF recibe al Real Madrid en el Estadio de Mestalla en uno de los mejores partidos de la jornada 23 de LaLiga. El choque arrancará a las 21:00 horas, en una cita en la que los blanquinegros buscarán aprovechar el factor campo para lograr una victoria de moral que les impulse en la competición doméstica.

El conjunto blanco llega con bajas importantes, como las de Vinícius, Bellingham o Rodrygo, pero los de Corberán llegan tocados a nivel psicológico tras caer eliminados de los cuartos de final de Copa de Rey el pasado miércoles en Mestalla a manos del Athletic Club.

Horario y dónde ver en TV el Valencia - Real Madrid de la jornada 23 de Liga

21:00 horas: Valencia CF vs Real Madrid en el estadio de Mestalla.

Valencia CF vs Real Madrid en el estadio de Mestalla. En España , la señal principal para seguir el partido será DAZN LaLiga por Movistar (55) y en Orange (113), DAZN y en LaLiga TV Bar.

, la señal principal para seguir el partido será DAZN por Movistar (55) y en Orange (113), DAZN y en LaLiga TV Bar. El seguimiento en directo minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo se podrá seguir en Superdeporte.

Este Valencia CF - Real Madrid no solo es crucial por sumar los tres puntos en Liga, sino también por el contexto competitivo de ambos equipos en la temporada y la exigencia que representa la competición doméstica a estas alturas de la competición. Además, mientras que una derrota sería un jarro de agua fría para jugadores y aficionados, alcanzar sumar un triunfo supondría una gran carga de motivación de cara a LaLiga.

Carlos Corbéran vs. Álvaro Arbeloa, el duelo en los banquillos de esta noche en Mestalla / SD (VCF Media y Real Madrid)

A por tres puntos de inflexión

El estadio de Mestalla acogerá este domingo 8 de febrero uno de los encuentros más atractivos de la jornada: el Valencia recibe al Real Madrid en un duelo cargado de historia, rivalidad y necesidad de puntos. Los valencianistas buscarán hacerse fuertes ante su afición para frenar a uno de los grandes del campeonato, mientras que el conjunto blanco llega con el objetivo de mantener su pulso en la parte alta de la clasificación.

El Valencia afronta el choque con la ilusión de competir de tú a tú en casa, apoyándose en la intensidad y el empuje de Mestalla como principales armas. En frente estará un Real Madrid que intentará imponer su calidad y experiencia, consciente de que cada visita a Valencia es siempre exigente.

El partido promete ritmo, emoción y un ambiente especial en las gradas, con dos equipos que saben que un triunfo puede marcar un punto de inflexión en su temporada. Mestalla se prepara para una noche de fútbol grande.