Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota contra el Real Madrid

El Valencia CF se enfrentaba al Real Madrid en Mestalla en un duelo de máxima exigencia. Los de Carlos Corberán afrontaban el encuentro en un contexto complicado, inmersos en una dinámica negativa y con la urgencia de sumar puntos en su lucha por la permanencia. Pese al esfuerzo colectivo, el conjunto valencianista acabó cayendo (0-2) ante un Madrid que supo castigar y dominar el encuentro en la segunda mitad.

NOTAS JUGADORES DEL VALENCIA

Dimitrievski – Veterano (6): Respondió con solvencia a un disparo cruzado de Mbappé tras un córner y volvió a aparecer con acierto para detener una peligrosa acción de David Jiménez. Fue de los más fiables del equipo. Nada pudo hacer en el gol.

Núñez – Estreno (6): Debutó con el Valencia en una auténtica prueba de fuego. Su estreno comenzó con un disparo lejano muy desviado, pero se asentó rápidamente. Realizó un gran corte a Mbappé en el minuto 15 y volvió a mostrarse contundente ante Gonzalo en una acción partiendo desde la banda.

Cömert – Impreciso (5): No estuvo acertado en los desplazamientos en largo. La falta de profundidad del equipo, excesivamente replegado, tampoco le ayudó a encontrar mejores soluciones con balón. El tablón pasó entre sus piernas en el gol.

Copete – Atento (5): Tuvo que lidiar desde el inicio con un Mbappé muy móvil. Cortó varias internadas del francés, una de ellas anulada por fuera de juego, y en el 44’ resolvió con acierto otra acción defensiva evitando el saque de esquina.

Gayà – Correcto (5,5): Cumplió en tareas defensivas y no sufrió en exceso, aunque en ataque tuvo una participación limitada y apenas pudo proyectarse por su banda.

Luis Rioja – Sacrificado: Le tocó multiplicarse entre defensa y ataque, actuando como carrilero y extremo. Cumplió, aunque no fue su mejor primera parte, demasiado condicionado por una posición muy retrasada.

Pepelu – Intencional (5,5): Intentó dar continuidad al juego y ordenar al equipo, pero el Valencia no estuvo fino en lo asociativo. Recibió un claro pisotón de Tchouaméni que no fue sancionado con tarjeta.

Ugrinic – Discreto (5): Cortó un contraataque peligroso, pero su presencia en el juego fue escasa durante el primer tramo del encuentro.

Danjuma – Anárquico (5): Tuvo una ocasión clara tras un rechace en el área, pero Courtois evitó el gol. Ayudó a Gayà en defensa y dejó alguna internada sin continuidad. En la segunda mitad apareció más, insistiendo por su costado y asociándose mejor con el capitán.

Beltrán – Voluntarioso (5,5): Intentó prolongar el juego, aunque siempre muy lejos del área rival debido al repliegue del equipo. Dispuso de una ocasión clara, pero golpeó el pie de Tchouaméni. En la reanudación probó fortuna con un remate de espuela tras centro de Danjuma. Tras una gran jugada de Rioja y Ugrinic estrelló un balón al poste.

Hugo Duro – Inédito (5): Pasó desapercibido en la primera mitad, centrado en presionar y pelear con la defensa madridista. En el minuto 60 tuvo una ocasión, pero no logró finalizarla con éxito.

Suplentes:

Guido Rodríguez - ‘Redebut (5)’: debutó con el Valencia en LaLiga tras hacerlo el pasado miércoles en Copa del Rey. No tuvo una gran incidencia…

Thierry- Recuperado (5):Volvió tras lesión y no tuvo una gran incidencia. Le aguantó un ‘sprint’ a Mbappé.

Javi Guerra - (5) Incomprendido : Realizó una internada en la que pudo continuar, pero su pase no fue correcto y no encontró destinatario. El Valencia necesita su mejor versión.

Sadiq - (SN): No tuvo incidencia en el partido.

Ramazani - (SN): No tuvo incidencia en el partido.

Técnico:

Carlos Corberán - Señalado (4): El equipo no concede mucho hasta el gol del Real Madrid. Le faltó contundencia al Valencia en ambas áreas. El combinado de Mestalla no generó ocasiones ofensivas. La afición volvió a pedir su dimisión.