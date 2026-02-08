Ron Gourlay vuelve a hablar del futuro de Corberán antes del Valencia - Madrid

La figura de Carlos Corberán está discutida en el Valencia CF, no por el club sino por la afición, que le ha dedicado varios cánticos de "dimisión" en los últimos partidos de Mestalla en los que el equipo no ha conseguido buenos resultados.

Sin embargo, la confianza del club en el técnico de Cheste es máxima y no se plantea separar los caminos. Así lo confirmó por activa y por pasiva Ron Gourlay en la rueda de prensa que concedió el pasado jueves para analizar el mercado de fichajes invernal. Este domingo, escasos minutos antes del partido, el CEO de fútbol del Valencia, en unas declaraciones a DAZN, ha vuelto a explicar que Corberán no corre peligro: "Tiene el apoyo total de la directiva. Así que hay que mirar al futuro".

La afición ha dictado sentencia

El pasado miércoles, cuando el Athletic eliminó al Valencia CF de los cuartos de la Copa del Rey en Mestalla, la afición despidió a su equipo con pitos y algún que otro reproche. No se libró de la bronca Corberán, que tuvo que escuchar gritos de "Corberán, dimisión". Y no es la primera vez. Salvo en la victoria frente al Espanyol, el público de Mestalla ya había despedido al técnico del Valencia en varias ocasiones pidiéndole que se marchara.

Tres puntos de inflexión

El estadio de Mestalla acoge uno de los encuentros más atractivos de la jornada: el Valencia recibe al Real Madrid en un duelo cargado de historia, rivalidad y necesidad de puntos. Los valencianistas buscarán hacerse fuertes ante su afición para frenar a uno de los grandes del campeonato, mientras que el conjunto blanco llega con el objetivo de mantener su pulso en la parte alta de la clasificación.

El Valencia afronta el choque con la ilusión de competir de tú a tú en casa, apoyándose en la intensidad y el empuje de Mestalla como principales armas. En frente estará un Real Madrid que intentará imponer su calidad y experiencia, consciente de que cada visita a Valencia es siempre exigente.