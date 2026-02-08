David Jiménez, la gran sorpresa en el once del Real Madrid para visitar Mestalla

Mestalla acoge a partir de las 21 horas uno de los encuentros más atractivos de la jornada: el Valencia recibe al Real Madrid en un duelo cargado de historia, rivalidad y necesidad de puntos. Los valencianistas buscarán hacerse fuertes ante su afición para frenar a uno de los grandes del campeonato, mientras que el conjunto blanco llega con el objetivo de mantener su pulso en la parte alta de la clasificación.

El Valencia afronta el choque con la ilusión de competir de tú a tú en casa, y lo hace con la dificultad de reponerse del varapalo que sufrió el pasado miércoles en Copa del Rey. En frente estará un Real Madrid que intentará imponer su calidad y experiencia, consciente de que cada visita a Valencia es siempre exigente.

La sobrada de Arbeloa en la previa Valencia - Real Madrid / EFE

El partido promete ritmo, emoción y un ambiente especial en las gradas, con dos equipos que saben que un triunfo puede marcar un punto de inflexión en su temporada. Mestalla se prepara para una noche de fútbol grande.

Onces confirmados Valencia - Real Madrid

A poco más de una hora para el inicio del partido, el Real Madrid ya ha hecho oficial su once titular y la gran sorpresa es la presenta del canterano David Jiménez, que ocupa el puesto de lateral derecho ante las bajas importantes que tiene Arbeloa.

Las ausencias de Rodrygo, Vinícius y Bellingham obligan al técnico blanco a adelantar la posición de Valverde y Jiménez entra en la defensa en detrimento de Carvajal y Trent Alexander Arnold.

Vinícius / Manu Fernandez

Onces oficiales:

Valencia CF: Dimitrievski, Unai Núñez, Copete, Cömert, Gayà, Ugrinic, Pepelu, Rioja, Beltrán, Danjuma y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois, Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Gonzalo y Mbappé.