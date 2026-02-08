Última hora: Corberán se queda sin laterales derechos contra el Real Madrid
La lesión de Foulquier y el regreso de Thierry a la convocatoria tras volver de lesión, pero sin apenas ritmo de entrenamientos y con el técnico pendiente de hacer un descarte, obliga a mover piezas o a cambiar de dibujo para el partido ante los blancos. Cristian Rivero es la otra novedad de la lista
El Valencia CF ya cuenta las horas para el crucial encuentro frente al Real Madrid. Carlos Corberán cuenta con importantes regresos y algunas novedades que pueden influir en el once titular. La noticia positiva para el cuerpo técnico es la vuelta de Thierry Rendall tras superar una rotura en el isquiotibial sufrida el pasado 10 de enero, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante varias semanas, aunque no está previsto que sea titular debido al poco bagaje de entrenamientos que lleva a sus espaldas. Sumado a la lesión de Foulquier, el entrenador de Cheste se verá obligado o a mover piezas o a reajustar un sistema táctico que sirva para tumbar al equipo de Álvaro Arbeloa.
A esta situación se suma el caso de Rubén Iranzo tras haberse lesionado recientemente de la rodilla. El canterano ha esquivado el quirófano, pero su estado físico genera cautela y limita su papel como posible comodín defensivo. Por su parte, Cristian Rivero, que cumplió sanción de tres partidos, también está disponible para ser considerado en la convocatoria. Con Vicente Abril, procedente del filial, Corberán se ve obligado a hacer un descarte sin Agirrezabala y Diakhaby.
