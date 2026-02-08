El Valencia Femenino arrasa en el primer tiempo y sella un triunfo importante ante el CD Tenerife B

El Valencia CF Femenino firmó un primer tiempo brillante y se impuso con autoridad al CD Tenerife B, logrando un 3-0 que refleja el dominio completo de las valencianistas en el Estadio Puchades frente a unas tinerfeñas que apenas dieron opción.

El partido comenzó con gran intensidad por parte del Valencia, dejando claro desde los primeros minutos que salía decidido a controlar el juego. En el minuto 4, Martí tuvo la primera ocasión del encuentro, pero su disparo tras un centro de Rebecca fue despejado de forma milagrosa por la portera Sara Niz. Este arranque dejó patente la determinación de las locales de buscar los tres puntos desde el inicio.

La recompensa llegó en el minuto 18, cuando Tere cabeceó con potencia un saque de falta medido por Monente, logrando el 1-0. La superioridad valencianista era evidente, con un Tenerife B que se agrupaba en defensa para intentar contener el empuje local. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Martí estuvo cerca de ampliar la ventaja, aunque su disparo golpeó el travesaño.

El segundo gol llegó en el minuto 37, con Mascarell rematando de cabeza un centro de Martí, y solo dos minutos más tarde, Rebecca completó la goleada con otro testarazo, esta vez tras un córner ejecutado por Monente. La primera mitad finalizó con un 3-0 que reflejaba con justicia la superioridad del Valencia, tanto en juego como en ocasiones.

En la segunda mitad, el Tenerife B trató de reaccionar y adelantó líneas buscando acortar distancias en el marcador. Sin embargo, las valencianistas supieron gestionar la ventaja, bajando ligeramente el ritmo y controlando el balón, obligando a las visitantes a cometer imprecisiones y a luchar por mantener la posesión. Pese a los intentos del equipo canario, el Valencia mantuvo la portería a cero, mostrando solidez defensiva y control del partido.

Con el paso de los minutos, el Tenerife B no encontró manera de inquietar seriamente a Marina, mientras que el Valencia seguía creando ocasiones esporádicas y gestionando el juego a su favor. Finalmente, el marcador no se movería y el Valencia CF Femenino se llevó una victoria contundente y merecida, dejando los tres puntos en Paterna y demostrando su autoridad sobre un Tenerife B que no pudo contener su superioridad.