El Madrid necesita lo mínimo para vencer a un vergonzoso Valencia

El Valencia CF recibe a partir de las 21 horas al Real Madrid en Mestalla con la urgencia de sumar un resultado positivo que le de vida en la clasificación y, sobre todo, suponga ese impulso de moral que tanto necesita la plantilla.
Para los de Carlos Corberán será una auténtica prueba de fuego recomponerse después del mazazo que recibió el pasado miércoles cuando fue eliminado de los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Athletic Club en Mestalla. En frente no espera precisamente un rival sencillo. Estará un Real Madrid en plena lucha por LaLiga que visita la capital del Turia con las bajas sensibles de Vinícius, Rodrygo y Bellingham.
Horario y dónde ver en TV el Valencia - Real Madrid de la jornada 23 de Liga
- 21:00 horas: Valencia CF vs Real Madrid en el estadio de Mestalla.
- En España, la señal principal para seguir el partido será DAZN LaLiga por Movistar (55) y en Orange (113), DAZN y en LaLiga TV Bar.
- El seguimiento en directo minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo se podrá seguir en Superdeporte.
Sigue en Superdeporte el minuto a minuto del partido:
Valencia 0-2 Real Madrid
Final del partido. Otro partido horrible del Valencia.
Valencia 0-2 Real Madrid
Disparo horrible de Mastantuono
Minuto 95
Valencia 0-2 Real Madrid
Disparo de Guido que se marcha alto
Minuto 93
Valencia 0-2 Real Madrid
Los minutos finales del Valencia son ridículos. Sin ir a por el gol del empate ni defender bien
Minuto 91
Valencia 0-2 Real Madrid
Gol del Madrid. Se acabó el partido. Qué desastre el Valencia.
Minuto 90
Valencia 0-1 Real Madrid
Era buen balón de Thierry a Ramazani, pero no controló el belga dentro del área
Minuto 89
Valencia 0-1 Real Madrid
Amarilla para Copete, que no podrá jugar el derbi ante el Levante
Minuto 88
Valencia 0-1 Real Madrid
Empieza a marcharse gente de Mestalla. Minuto 85... Desesperación absoluta...
Minuto 85
Valencia 0-1 Real Madrid
Ha desaparecido completamente el Valencia del partido
Minuto 84
Valencia 0-1 Real Madrid
La ha tenido Mbappé, pero su disparo se marcha desviado
Minuto 82
