El Madrid necesita lo mínimo para vencer a un vergonzoso Valencia

El Valencia CF recibe a partir de las 21 horas al Real Madrid en Mestalla con la urgencia de sumar un resultado positivo que le de vida en la clasificación y, sobre todo, suponga ese impulso de moral que tanto necesita la plantilla.

Para los de Carlos Corberán será una auténtica prueba de fuego recomponerse después del mazazo que recibió el pasado miércoles cuando fue eliminado de los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Athletic Club en Mestalla. En frente no espera precisamente un rival sencillo. Estará un Real Madrid en plena lucha por LaLiga que visita la capital del Turia con las bajas sensibles de Vinícius, Rodrygo y Bellingham.

Horario y dónde ver en TV el Valencia - Real Madrid de la jornada 23 de Liga

21:00 horas: Valencia CF vs Real Madrid en el estadio de Mestalla.

Valencia CF vs Real Madrid en el estadio de Mestalla. En España , la señal principal para seguir el partido será DAZN LaLiga por Movistar (55) y en Orange (113), DAZN y en LaLiga TV Bar.

, la señal principal para seguir el partido será DAZN por Movistar (55) y en Orange (113), DAZN y en LaLiga TV Bar. El seguimiento en directo minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo se podrá seguir en Superdeporte.

Valencia 0-2 Real Madrid Final del partido. Otro partido horrible del Valencia.

Valencia 0-2 Real Madrid Disparo horrible de Mastantuono Minuto 95

Valencia 0-2 Real Madrid Disparo de Guido que se marcha alto Minuto 93

Valencia 0-2 Real Madrid Los minutos finales del Valencia son ridículos. Sin ir a por el gol del empate ni defender bien Minuto 91

Valencia 0-2 Real Madrid Gol del Madrid. Se acabó el partido. Qué desastre el Valencia. Minuto 90

Valencia 0-1 Real Madrid Era buen balón de Thierry a Ramazani, pero no controló el belga dentro del área Minuto 89

Valencia 0-1 Real Madrid Amarilla para Copete, que no podrá jugar el derbi ante el Levante Minuto 88

Valencia 0-1 Real Madrid Empieza a marcharse gente de Mestalla. Minuto 85... Desesperación absoluta... Minuto 85

Valencia 0-1 Real Madrid Ha desaparecido completamente el Valencia del partido Minuto 84