Arnaut Danjuma: "El míster se está dejando la vida. Tenemos mejorar la concentración"

Arnaut Danjuma, el fichaje del que más se esperaba esta temporada, defendió el trabajo de Carlos Corberán en la zona mixta de Mestalla tras la derrota contra el Real Madrid (0-2). Los valencianistas solo tienen un punto de renta sobre el descenso, aunque la realidad es que el Rayo Vallecano, con un partido por jugar, podría relegarlos a la zona roja de la Liga.

El extremo neerlandés, por el que apostó el entrenador para traerlo al Valencia el pasado mes de agosto, apuntó que el técnico de Cheste "se está dejando la vida por el club" e hizo autocrítica desde la perspectiva de integrante de la plantilla. Para Danjuma, los jugadores deben jugar los partidos con mayor "concentración" a lo largo de los 90 minutos. Si bien, precisamente, no cree que perder contra el Real Madrid, "uno de los mejores equipos del mundo", signifique que el conjunto de Corberán esté perdido.

"Día a día, veo los entrenamientos en Paterna. Está dejando su vida por el club. Tengo reuniones individuales con él y se ve que el deseo del míster es ayudar al Valencia y dejarlo donde merece", aseguró Danjuma, subrayando el compromiso de Corberán para revertir la crisis de resultados.

El futbolista internacional por Países Bajos reconoció que la situación es "dura también" para los jugadores, "para todos", y añadió que el equipo debe ofrecer más sobre el campo. "Sabemos que ahora hay que empujar un poco más. La afición sufre como nosotros, pero, en lo personal, tengo mucha confianza en el míster", reiteró su apoyo al entrenador.

La promesa de Danjuma a los aficionados del Valencia

"Lo que pasa es difícil de explicar, el entrenador se está dejando la vida por el club y los jugadores, y nosotros no estamos parados. Trabajamos en los entrenamientos y damos el 100 %", indica, antes de lanzar un mensaje a los aficionados: "Os puedo prometer que hacemos todo lo que podemos, día a día, para mejorar y seguir buscando nuestros objetivos".

El extremo neerlandés prueba un disparo que acabó en nada / J. M. LÓPEZ

Cuestionado por qué es lo que tiene que cambiar, el ex del Villarreal contestó claramente que la "concentración" del equipo, aunque rápidamente matizó que este domingo enfrente había uno de los rivales más fuertes que existen. "Tiene que cambiar nuestra concentración... Hoy no hemos jugado contra un equipo malo -sonríe irónicamente-, era el Real Madrid, que tiene a los mejores del mundo. Competimos hasta el gol, pero después, cuando tienes que empujar, ellos encuentran espacios para correr y lo tienen más fácil", analizó.

Reclama al equipo "encontrar antes los espacios" en ataque

Arnaut recordó que el fútbol vive de "altibajos" e insistió en que Corberán "día a día, hace todo lo que puede" y admitió que como equipo deben mejorar "tácticamente". "Nosotros también hacemos lo que podemos. No es sencillo hablar. Entendemos que son momentos duros para la afición y el club, y también sufrimos. Al final, las cosas pueden cambiar, tenemos que hacerlo mejor tácticamente, posiblemente encontrar antes los espacios... En el trabajo diario, el club, el míster y los jugadores hacemos todo lo que podemos", aseveró.

¿Miedo al descenso?

Por último, el jugador descartó que exista miedo al descenso en el vestuario. "Miedo es una palabra muy dura. No tenemos miedo porque confiamos en nuestra calidad, en el entrenador que tenemos y en una afición increíble que llena Mestalla cada semana", afirmó. Precisamente, este domingo se dio el récord de asistencia de la temporada con más de 47500 espectadores en el coliseo de la Avenida de Suècia.

Noticias relacionadas

"Sabemos que podemos estar más arriba, jugar mejor. Con esta calidad, este míster, esta afición y este club, no podemos bajar". Así cerró Danjuma un mensaje de apoyo al entrenador, pero también de responsabilidad compartida, autocrítica como jugador y pidiendo de todos más "concentración" sobre el campo para hacer buenos aspectos tácticos y "encontrar antes" los espacios en ataque.