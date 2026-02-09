Copete, baja por sanción para el derbi del Ciutat

Copete no jugará el derbi del próximo 15 de febrero contra el Levante en el Ciutat de València. El central del Valencia CF ha visto la quinta tarjeta amarilla por una entrada a Mastantuono, cumple ciclo de amonestaciones y será sancionado por el Comité de Competición con un partido.

El central ha permanecido muchas semanas apercibido al borde de la sanción, pero finalmente ha visto la quinta amarilla contra el Real Madrid por una acción en la recta final del partido.

Copete FUE protagonista en el descanso. El central del Valencia CF atendió a los micrófonos de DAZN en el intermedio del partido. "Lo que necesitamos es más pausa en los últimos metros, pero veo al equipo bien con actitud, el equipo está junto y seguro y hay que seguir así", dijo.