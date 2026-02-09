Sí. Han leído bien, no es necesario frotarse los ojos. David Albelda, convocado con la Selección Española de Fútbol. El hijo del que fuera gran capitán del mejor Valencia CF de todos los tiempos ha sido citado con el combinado nacional Sub-16, cumpliendo con un hito más dentro de su formación.

El descendiente de la leyenda blaqnuinegra lleva años destacando en las categorías inferiores del club de Mestalla, creciendo como jugador y destacando en los torneos televisados por los que el valencianismo ha podido seguir la pista de un nombre y apellido que les suena a gloria. Ahora da ese salto también a jugar con La Rojita.

Centrocampista como su padre, vivirá esta experiencia después de haber hecho un gran papel defendiendo los colores de la Selecció Valenciana en el campeonato de España, llegando hasta las semifinales.

Rivales: Inglaterra, Francia y Dinamarca

La Selección española sub-16 se juntará este año por primera vez en febrero para disputar en Turquía un muy atractivo Torneo Desarrollo de UEFA. Francia, Inglaterra y Dinamarca, que actúa como país organizador, completan un cartel de lujo, tres rivales de primer nivel que exigirán la mejor versión de nuestros internacionales.

Hernán Pérez, seleccionador nacional, ha presentado para la ocasión una lista de 22 jugadores, que se concentrarán el lunes 16 en Los Ángeles de San Rafael. El equipo trabajará en tierras segovianas hasta el miércoles y está previsto que la expedición se desplace a Manavgat el jueves 19.