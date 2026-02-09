Justin De Haas marca su primer gol 'como valencianista'

El Futebol Clube de Famalicão ha logrado este lunes una gran remontada para imponerse por 3-1 al AFS Futebol SAD en un partido que se le había complicado temprano. El central neerlandés Justin De Haas se erigió en protagonista al anotar el gol que cambió el rumbo del choque para los «minhotos» tras comenzar perdiendo.

Este es el primer gol que marca De Haas con el Famalicao desde que se anunció, a través de la rueda de prensa de Ron Gourlay, que se convertiría en nuevo jugador del Valencia CF a partir de la próxima temporada. El neerlandés, que ha firmado por los de Mestalla hasta 2030, hizo gol con la camiseta del equipo que ha lanzado su carrera hacia la liga española.

De Haas, en los octavos de final contra el Oporto, donde cayó su Famalicao / Instagram Justin de Haas

Cuarto gol esta temporada

Este es el cuarto gol que marca De Haas con el Famalicao desde que empezó la temporada, tercero de ellos en la Liga de Portugal, además de uno en la 'Taça', confirmando su gran incfluencia en el juego aéreo del combinado portugués.

Remontada

La escuadra visitante no tardó en adelantarse en el marcador, sin embargo De Haas se elevó con autoridad para cabecear al fondo de la red y equilibrar el resultado del encuentro. A partir de ese empate, el conjunto dirigido por Hugo Oliveira asumió el control del balón y del tempo del partido. Con mayor dominio territorial y aprovechando los espacios concedidos por el rival, los famalicenses consiguieron dos tantos más que sellaron un triunfo que reafirma sus aspiraciones en la tabla.

La victoria deja al Famalicão con momentos de ilusión para pelear en la mitad alta de la clasificación, mientras que el AFS —equipo tradicionalmente luchando por la permanencia en la máxima categoría portuguesa— deberá ajustar su estrategia tras el traspié como visitante.