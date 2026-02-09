Perdonan la expulsión a Mbappé por nuevos insultos al árbitro en Mestalla

Kylian Mbappé es toda una estrella. Uno de los mejores futbolistas del mundo en la presente década se mire como se mire. Pero también es un jugador al que le gusta mucho hablar en el campo, especialmente con los árbitros. Quizá no protesta tanto como otros compañeros como Vinícius o Bellingham, pero le pierde la boca en numerosas ocasiones y tanto los colegiados como el Comité acostumbran a mirar para otro lado cuando lo hace.

Este domingo el Real Madrid visitó Mestalla y, sin mostrar un gran nivel, le dio de sobra para imponerse al Valencia CF de Corberán. Fue poca la polémica en un duelo en el que tanto colegiado como VAR pasaron desapercibidos, ayudados también por las pocas faltas realizadas por los jugadores sobre el verde. En cualquier caso, la mayor indisciplina que se produjo durante el partido quedó sin castigo al perdonarle Javier Alberola una roja directa en pleno descanso del choque.

Mbappé, al árbitro: "Bufón"

Es posible que el el colegiado de Ciudad Real o el cuarto árbitro al que presumiblemente iban los insultos no escucharan bien lo que sí captaron las cámaras. O sí. Pero el hecho es que Mbappé llamó "bufón" al asistente tras no querer hablar más el árbitro con el delantero madridista de una jugada de la primera parte.

Mbappé : "¿Cómo puede ser fuera de juego? Porque no entiendo...".

: "¿Cómo puede ser fuera de juego? Porque no entiendo...". Cuarto árbitro : "Con cámara es forzado, lo siento. Hablamos dentro".

: "Con cámara es forzado, lo siento. Hablamos dentro". Mbappé: "Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y tú no me hablas", añadiendo con risa irónica "Très le bouffon".

"Sucio bastardo"

Por si fuera poco, Mbappé tiene un buen historial de insultos y faltas de respeto a rivales y colegiados. Sin ir más lejos, llamó repetidamente "sucio bastardo" al árbitro del Elche - Real Madrid del Martínez Valero el pasado mes de noviembre. De nuevo quedó sin castigo.

Noticias relacionadas

Será que el menosprecio lo es menos si se dice en francés... o si lo dice Kylian Mbappé.