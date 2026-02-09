Corona: “¿La política de fichajes de Lim? No era un escenario soñado”

La era Miguel Ángel Corona pasó con más pena que gloria por la dirección deportiva del Valencia CF. Fueron seis años en las oficinas y palco de Mestalla hasta que el pasado mes de noviembre fue presentado como director técnico del Panathinaikos. Ahora, con la leyenda valencianista Rafa Benítez en el banquillo, marchan quintos en la liga helena.

Con su reciente pasado en el Valencia CF, la opinión de Corona sigue teniendo cierto calado en el entorno de Mestalla. En una entrevista en el diario As, el de Talavera de la Reina reconoce que en Valencia vivió "épocas complejas". Asegura que el presidente del Panathinaikos "se está volcando para construir un gran proyecto a medio plazo para competir la Liga 26-27 y meter al equipo en la fase final de la Champions".

Sobre las críticas, Corona responde rotundo: "Las acepté siempre y las acompañé con una gran dosis de autocrítica porque nadie me exigía más que yo mismo. No es fácil responder a las expectativas de un club tan potente históricamente en la situación en la que estábamos. Siempre entendí perfectamente la demanda de los aficionados".

Miguel Corona, durante su presentación como nuevo director técnico del Panathinaikos / Intime

"Nunca me propuso jugadores para fichar"

Respecto a Lim y su política de fichajes no quiso entrar de lleno, asegurando que "nunca" le propuso jugadores para fichar. La política de austeridad "no era el escenario soñado, pero poco a poco fuimos consiguiendo equilibrar el balance financiero con ajustes que no había más remedio que acometer porque era la instrucción que llegaba de arriba".

¿Por qué se marchó del Valencia CF?

Al ser insistido por sus tiempos en el Valencia y cuáles fueron los motivos que le llevaron a cambiar la entidad de Mestalla, una de las de mayores dimensiones en la historia del fútbol español, por el Panathinaikos, Corona respondió admitiendo cierto desgaste de su largo lustro en la capital del Túria. "Me ha movido el proyecto, el plan, la ambición de todos. Cinco o seis años en València fueron muchísimos. El plan que seguimos era muy ambicioso, muy atractivo para una profesional como yo, con tanta pasión. Sentí que quería dar el siguiente paso. Este es un gran club, con millones de aficionados y grandes ambiciones. Era imposible negarse", confesó.

Noticias relacionadas

Caufriez junto a Corona en su presentación como fichaje del Valencia CF en 2024 / VCF

Además, el exdirector deportivo blanquinegro reconoció, tal y como informó SUPER, que llevaba un tiempo trabajando para su nuevo club. Semanas antes del anuncio de su marcha, Corona ya había alcanzado un acuerdo verbal con los griegos a la espera de resolver contractualmente su salida del Valencia. "Antes de mi llegada aquí ya estábamos trabajando. Para mí, fue fácil conectar y encontrar buena química. Mi objetivo es hacer un buen trabajo, priorizando al Panathinaikos".