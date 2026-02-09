Preocupación máxima con Dimitri Foulquier

El Valencia CF puede multiplicar sus problemas en el lateral derecho. Dimitri Foulquier puede estar 'KO' durante muchas semanas y sumarse a Rubén Iranzo en la lista de bajas para una demarcación en la que Thierry Rendall está en pleno proceso de readaptación, obligando a Carlos Corberán a tomar decisiones importantes en los próximos partidos.

El lateral de Guadalupe, que ha jugado al límite durante los últimos meses, ha dicho 'basta'. Su rodilla no puede más y contra el Madrid no estuvo ni tan siquiera en la convocatoria. En la rueda de prensa posterior al partido, Corberán señaló que "va a estar un tiempo sin estar con el equipo" y en la Cadena Cope incluso señalan que desde el club hay temor a que se pierda la segunda vuelta del campeonato.

Momento de Thierry

El futbolista, que no estaba rindiendo a un buen nivel, se perderá seguro un número muy elevado de jornadas y deja el carril diestro en manos de Thierry, que ha tenido muchos problemas físicos esta temporada y que espera darle la vuelta a su situación encontrando cierta estabilidad física y de rendimiento.

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry / J. M. LÓPEZ

La otra alternativa que tiene el técnico entre manos es la que usó contra el Real Madrid, ubicando a Unai Núñez en el lateral derecho y ejerciendo ese rol mixto entre jugar como central diestro en defensa de tres y lateral según la fase del partido, dando más recorrido a Luis Rioja.