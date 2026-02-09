El Valencia CF alarga su racha invicta a seis partidos

Seis partidos invictos. O lo que es lo mismo: dos meses sin conocer la derrota. Es evidente que el Valencia CF está atravesando uno de los mejores momentos de la temporada. Todo parece salir de cara. Tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva. Y ante el Tenerife B se confirmó: segundo partido consecutivo anotando tres goles —tarea que se había resistido jornadas atrás— y cuarto partido, también, consecutivo manteniendo la portería a cero. "Hemos empezado muy bien 2026, pero esto es muy largo todavía. Tenemos que seguir en esta línea", afirmó el técnico valencianista, Mikel Crespo.

Frente al cuadro tinerfeño destacaron varios nombres propios. Marina Llàcer volvió a suplir con creces a Jana Xin en la portería, Tere Morató se convirtió en la máxima realizadora blanquinegra esta temporada con cuatro dianas, Leyre Monante repartió dos asistencias y Rebecca Elloh anotó su primer gol con el equipo. La marfileña llegó al equipo para ser una de las principales referencias en ataque, destacando por su velocidad y capacidad de desborde. Pero aquello que caracteriza a una delantera, el gol, se le resistía. La 'pelotita' no quería entrar... hasta el pasado domingo. "Estamos muy contentos porque Elloh ha visto puerta. Hemos hablado y esto es muy importante para ella", confesó el técnico vizcaíno.

Rebecca Elloh anota su primer gol como valencianista frente al Tenerife B / Valencia CF

Un despertar tempranero

“Hemos entrado muy bien al partido y hemos hecho una primera parte muy completa a nivel de juego interior, exterior, también en el área... En la segunda parte hemos intentado que no pasaran muchas cosas", explicó Mikel Crespo. Y salvo una mano de Marina Llàcer a un disparo raso, así fue. "Tras el descanso, hemos dado un paso al frente en madurez respecto a otros partidos", añadió Monente tras el partido. Y por primera vez en la temporada, el Valencia CF resolvió un partido en los primeros 45 minutos. Porque las primeras partes siempre se le han atragantado al conjunto che. De hecho, solo ocho —contando los tres marcados frente al Tenerife B— de los 22 anotados esta campaña han llegado en la primera mitad.

Un camino labrado con esfuerzo

El punto de partida comenzó ante el Deportivo Alavés. Las valencianistas tuvieron que sobreponerse a las adversidades, convertidas en la grave lesión de Andrea Recio y la expulsión de Elloh. Aun así, las de Mikel Crespo tiraron de épica y Nazareth igualó la contienda en el minuto 84. Frente al CE Europa —colista de la competición por aquel entonces— también tocó remar a contracorriente. Fue desde el punto de penalti desde donde llegaron los dos tantos —Yasmin y Tere— que le dieron el triunfo a las ches.

El Valencia CF se puso el mono de trabajo en la visita del Cacereño al Antonio Puchades. Al filo del descanso Claudia Ferrato abrió el marcador. Y lo que se presuponía como un mazazo psicológico, no causó efecto alguno en las extremeñas, que, tras el paso por vestuarios, comenzaron a merodear con asiduidad en el área defendida por Jana Xin en busca del empate. Pero el gol que rozaron las visitantes, lo encontró Danielle Marcano, quien puso el 2-0 definitivo. Y mientras el primer mes de 2026 se cerraba con empate a cero ante el Real Betis, febrero asomó la cabeza con goleada contundente ante el Real Oviedo por 0-3. En tierras asturianas Elena Sánchez debutó con el primer equipo y solo necesitó cinco minutos para marcar su primer gol con las mayores.

Dos meses del último tropiezo

Lejos queda aquella derrota el 6 de diciembre frente al filial del FC Barcelona. Fue una de esas que duelen. Porque cuando parecía que el partido se dormía con el empate, Celia Segura sentenció para las suyas. Llegó en el minuto 93 y sin margen para reaccionar. Pero de ese batacazo, el equipo se recompuso. Y vaya que sí lo hizo. Desde entonces, han sumado 14 puntos de 18 posibles. Los últimos tres de vital importancia, ya que tras el tropiezo del Deportivo Alavés, acortan las distancias en la clasificación: el Valencia CF defiende la tercera posición con 34 puntos y están a cinco del Deportivo Alavés (39) y a seis del Barça B (40).