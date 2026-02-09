Vinícius se ríe de la derrota del Valencia ante el Real Madrid en Mestalla
El polémico jugador brasileño vivió el partido en la distancia tras borrarse del mismo con una tarjeta forzada ante el Rayo
No pinta bien el presente del Valencia CF y tampoco el futuro inmediato. El cuadro de Corberán está de nuevo en máximo riesgo de descenso, con solo un punto de renta sobre el Rayo Vallecano, que tiene un partido menos. Ante los de Arbeloa hubo poco más que entrega, ya que Courtois no necesitó realizar ni una sola parada en la victoria del Madrid en Mestalla. Si es que hasta el Valencia sólo realizó 10 faltas, un 30% menos que su rival.
Dejando de lado que el equipo volvió a no funcionar y la crisis se agrava, los blancos llegaron con la tarea de ganar para seguir la estela del Barça. Lo hicieron con ausencias importantes, entre las que destacan tres de sus pilares ofensivos: Vinícius, Rodrygo y Bellingham.
El mensaje de Vinícius tras el Valencia CF - Real Madrid
Precisamente Vinícius, que forzó una innecesaria amarilla ante el Rayo Vallecano, vivió el duelo desde la distancia. Eso sí, no pudo evitar cierto protagonismo al reaccionar en sus redes sociales al mensaje del Real Madrid tras su victoria en Mestalla. Lo puesto por el internacional brasileño fue concreto: "Pegamos!!!!", junto al emoji de la risa y una mano cruzando los dedos.
Él sabrá qué ha querido decir exactamente con su mensaje en sus RRSS.
