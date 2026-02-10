LALIGA denuncia ante la RFEF diez cánticos ofensivos en el Valencia-Real Madrid

La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha remitido, una vez más, su informe semanal de denuncias al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. En este escrito se recogen los cánticos producidos durante distintos encuentros que incitan a la violencia o contienen mensajes insultantes o intolerantes, conductas tipificadas como sancionables en la normativa vigente.

Tras la disputa de la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION, LALIGA ha puesto el foco en lo ocurrido durante el encuentro entre el Valencia CF y el Real Madrid, donde se registraron hasta diez cánticos ofensivos protagonizados por un sector de la afición local.

Control y seguimiento de comportamientos prohibidos

Los cánticos denunciados fueron entonados de forma coral y coordinada por aficionados ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes del estadio valencianista, en distintos momentos del partido y con duraciones que oscilaron entre los ocho y los veinte segundos. Según el informe remitido, los mensajes incluyeron insultos reiterados hacia el Real Madrid, jugadores concretos e incluso expresiones de carácter vejatorio y ofensivo.

Pañuelos en la grada de Mestalla por el malestar que le genera a la afición la marcha del equipo / J. M. LÓPEZ

Estos comportamientos se encuentran expresamente prohibidos tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo que abre la puerta a posibles sanciones una vez analizados los hechos por los organismos competentes.

Se denunciaron hasta 10 cánticos ofensivos:

1. En el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Madridistas, hijos de puta”.

2. En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret".

3. En el minuto 27 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Madridistas, hijos de puta”.

4. En el minuto 42 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “Llega la peste, llega el madridista, con esos cuernos que saltan a la vista, el madridista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta".

5. En el minuto 44 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “Llega la peste, llega el madridista, con esos cuernos que saltan a la vista, el madridista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta".

6. En el minuto 52 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Madridistas, hijos de puta”.

7. En el minuto 54 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Que sí, que sí, que puta Real Madrid, que puta Real Madrid".

8. En el minuto 55 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Mbappé, hijo de puta".

9. En el minuto 58 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Arbeloa, eres un cono".

Noticias relacionadas

10. En el minuto 66 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Madridistas, hijos de puta”.