La multimillonaria Michele Kang centra sus deseos en València

El fútbol femenino valenciano podría estar ante una oportunidad histórica. El nombre de Michele Kang, una de las grandes inversoras del deporte femenino a nivel mundial, ha empezado a sonar con fuerza en el entorno de la Liga F y, especialmente, para los clubes de la ciudad de València.

Según informaciones procedentes de Estados Unidos, y que replica 'Mundo Deportivo', la empresaria estaría explorando la compra de un club español a lo largo de 2026, una operación que se articularía a través de su holding Kynisca Sports. En ese escenario, Valencia CF y Levante UD aparecen como las opciones más plausibles, dos entidades con tradición en el fútbol femenino pero castigadas en los últimos años por la falta de recursos económicos.

El caso del Valencia, descendido a Segunda División, donde está manteniendo una buena trayectoria, y el del Levante, actual colista de la Liga F con solo ocho puntos, reflejan una realidad común: proyectos deportivos con potencial que no han podido sostenerse sin una inversión sólida. Precisamente ahí encajaría el perfil de Kang, conocida por rescatar clubes en dificultades y convertirlos en estructuras competitivas.

España, en el punto de mira de la empresaria

España se ha convertido en uno de los grandes objetivos de esta empresaria estadounidense de origen surcoreano, que busca ampliar su red internacional en ligas de máximo nivel y con talento de primer orden, tras consolidar proyectos en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La llegada a la Liga F respondería a una estrategia clara: elevar el nivel competitivo del campeonato y reducir la distancia frente a gigantes como FC Barcelona o Real Madrid.

No sería la primera vez que Kang apuesta por un proyecto al límite. En 2023 adquirió el London City Lionesses cuando el club estaba al borde de la desaparición y, en apenas una temporada, logró el ascenso a la élite del fútbol inglés. Antes, en 2022, se hizo con el Washington Spirit de la NWSL y más tarde incorporó a su estructura al Olympique de Lyon femenino, uno de los referentes históricos de la Champions League.

Lejos de entender su papel como un gesto altruista, la propia Kang ha sido clara sobre su visión: considera el fútbol femenino un negocio con un enorme margen de crecimiento. Detecta una brecha evidente entre el punto actual del deporte y su verdadero potencial, y su objetivo es cerrarla con inversión, planificación y ambición.

"Algunos ven lo que hago como una especie de organización benéfica o proyecto social. Pero soy una persona de negocios. Veo la brecha entre dónde está el fútbol femenino y dónde podría estar", apunta Kang.

Noticias relacionadas

Si finalmente Valencia o Levante entran en esa hoja de ruta, el fútbol femenino valenciano podría vivir un punto de inflexión que cambiaría su presente… y su futuro. Hace año y medio que se le ha vinculado con la entidad 'granota'.