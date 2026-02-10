Umar Sadiq y una maldición por romper en el derbi contra el Levante UD
El delantero nigeriano, fichado este enero hasta junio de 2028, acumula diez meses sin ver portería en la competición de Liga
El atacante del Valencia CF Umar Sadiq llegará al derbi del próximo domingo frente al Levante UD, en el Ciutat de València, con una racha goleadora negativa que se prolonga ya casi diez meses en LaLiga.
El futbolista nigeriano, de 29 años, regresó al conjunto valencianista en el pasado mercado invernal tras ser traspasado desde la Real Sociedad, pero todavía no ha conseguido estrenarse como goleador en el campeonato liguero. Eso sí, durante su última etapa en el equipo donostiarra logró anotar dos goles en la Copa del Rey, frente a Athletic Club y Burgos.
Para encontrar su último tanto en Liga hay que retroceder hasta abril de 2025. Fue durante su primera experiencia en el Valencia, cuando jugaba cedido en el tramo final de la temporada anterior, y vio puerta ante el Rayo Vallecano en el empate a uno logrado fuera de casa.
14 partidos sin marcar en la Liga
Desde entonces, Sadiq acumula 14 encuentros consecutivos sin marcar en Liga: nueve defendiendo los colores del Valencia y cinco como jugador de la Real Sociedad.
En la recta final del curso pasado terminó sin goles frente a Las Palmas, Alavés, Athletic y Betis. Esa sequía se mantuvo en el arranque de la presente campaña con la Real, donde participó en cinco partidos ante Mallorca, Barcelona, Elche, Villarreal y Alavés.
Su regreso al Valencia no ha alterado, por ahora, esta dinámica. El delantero ha disputado cinco encuentros ligueros más sin lograr marcar. En ninguno de ellos partió como titular y suma un total de 107 minutos, con una media aproximada de 20 por partido. Con el conjunto valencianista ha tenido minutos frente a Elche, Getafe, Espanyol, Betis y Real Madrid.
