La noticia que causa terror entre el valencianismo

El valencianismo está aterrado. Cuando parecían despertar con la Copa del Rey y dos victorias consecutivas en la Liga, las ilusiones se han derrumbado tras una semana horrenda en la que el Valencia CF ha encadenado tres golpes, uno tras otro y cada cual peor. Derrota inmerecida en el estadio de Betis, eliminado del torneo del K.O a manos de un Athletic Club debilitado de fuerza y ánimo, y minimizado en Mestalla por el peor Real Madrid de los últimos años al grito por buena parte de la hinchada de "Corberán, dimisión".

Los ánimos están por los suelos y, más allá de lo que pueda suceder con el futuro del entrenador, ratificado, antes del partido ante los blancos, en televisión por el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, existe una preocupación máxima. Un temor que recorre el cuerpo de los aficionados valencianistas: el descenso. Por encima de toda la demás actualidad, la noticia más visitada en www.superdeporte.es durante las 24 horas del lunes posterior a la derrota del equipo de Corberán fue la referente a las posibilidades de fecha y hora del Rayo Vallecano - Oviedo.

Las quejas de la plantilla y el entrenador del Rayo motivaron la suspensión del encuentro en Vallecas el pasado sábado a las 14:00 horas. Un empate o una victoria de los madrileños, junto con la combinación de resultados que se dieron en la jornada 23, habrían mandado al Valencia a la decimoctava plaza, una de las tres últimas que enviarán a la conclusión de la fecha 38 a sus ocupantes a la Liga Hypermotion.

A la espera de una fecha para el Rayo - Oviedo

A día de hoy, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) continúan sin establecer el horario del partido, lo que aumenta las opciones de que el Valencia llegue al derbi del domingo en el Ciutat con el Levante UD (18:30 horas) fuera del descenso. Mientras tanto, el Real Oviedo está trabajando por una decisión que beneficiaría indirectamente a los blanquinegros: el club carbayón reclama los tres puntos por "incumplimiento de la normativa federativa por parte de LaLiga y la entidad rayista", es decir, las formas en las que se decretó la suspensión. Apenas cuatro horas antes del inicio programado, con la expedición ovetense en el hotel de concentración.

Triste realidad en València

La realidad del Valencia ha vivido un receso en la calidad y los rendimientos del equipo alarmante en los años posteriores a la pandemia. Tiempo en el que el conjunto de Mestalla suma ya tres temporadas en riesgo de bajar a Segunda división. En la primera ocasión, Rubén Baraja tomó los mandos para salvar al Valencia, aunque año y medio después fue destituido y Carlos Corberán aterrizó en enero de 2025 como el revulsivo que diera una nueva permanencia. Lo logró, pero en esta temporada 2025/26 el problema se ha reproducido.

Desde la destitución de Marcelino García Toral, actual técnico del Villarreal CF, en septiembre de 2019 han pasado por el banquillo de Mestalla siete entrenadores en nueve cambios: Albert Celades, Voro, Javi Gracia -nuevamente, Voro-, José Bordalás, Gennaro Gattuso -otra vez, Voro- y los mencionados Baraja y Corberán. Ninguno, salvo Celades con la plantilla de Champions que heredó, ha conseguido rebasar la barrera de los 50 puntos ni clasificar para competiciones UEFA.

Así marcha la tabla de la Liga / whoscored.com

Hoy, de hecho, los 50 puntos suenan a imposible para un Valencia que tras 23 jornadas ha sumado solo uno por jornada, 23. Un Valencia que solo ha ganado cinco partidos en esta Liga 25/26 y que ha perdido el fortín de Mestalla, donde los empates y las derrotas doblan las únicas cuatro victorias. Hasta 12 rivales suman más puntos como locales que los blanquinegros.

Noticias relacionadas

Evidentemente, el panorama al que ha conducido Peter Lim y sus ejecutivos al club es para que el valencianismo tenga que estar pendiente de otros resultados a la espera de encontrar un número suficiente de adversarios por debajo en la clasificación para poder vivir tranquilo. El domingo se presenta un derbi crucial en este sentido: la oportunidad de 'matar' los ánimos de resurrección del Levante o, por el contrario, darles más vida y esperanza. Mientras tanto, la afición che se encuentra pendiente de cuándo se juega el Rayo - Oviedo y de lo que suceda en ese duelo entre dos clubes en descenso.