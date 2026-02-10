El Valencia CF oficializa el fichaje de Andreas Pieri, joven talento chipriota para la Academia
El centrocampista de 16 años ha destacado en su país jugando en categoría sub-19 y con la selección sub-17 de Chipre
Una vez ha llegado el permiso de FIFA, el futbolista ya está en disposición de empezar a competir con el Cadete A del Valencia
El Valencia CF ha confirmado oficialmente la incorporación a la Academia VCF de Andreas Pieri, mediocentro internacional sub-17 con la selección de Chipre. El club valencianista ha anunciado este martes en sus redes sociales que el jugador se incorpora al Cadete A del club, reforzando así el proyecto formativo de la cantera che. Una vez ha llegado el permiso de FIFA, Pieri se encuentra ya en disposición de comenzar a jugar con la camiseta blanquinegra.
Pieri, nacido en 2010 y procedente del Ayia Napa FC, llega a la Ciudad Deportiva de Paterna tras destacar con su selección juvenil y completar con éxito un periodo de pruebas en la estructura formativa valencianista durante el pasado verano. El acuerdo entre el club y el futbolista, que cumple 16 años justo al inicio de su vinculación, permite que el traspaso se haga efectivo conforme a la normativa FIFA para menores dentro de la Unión Europea, con el consentimiento de su familia.
Promesas de su generación en el Continente europeo
El jugador chipriota, considerado una de las promesas de su generación, ha suscitado interés de otras academias europeas tras sus actuaciones con Chipre sub-17, pero finalmente ha optado por el proyecto deportivo del Valencia CF para continuar su desarrollo futbolístico.
El club confía en que Pieri pueda seguir creciendo en el Cadete A y, a medio plazo, continuar su progresión por las categorías inferiores, con el objetivo de formar parte en un futuro de las filas del Valencia Mestalla y, quién sabe, del primer equipo.
