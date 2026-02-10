El mercado de fichajes del Valencia CF dejó tres incorporaciones para el primer equipo de Carlos Corberán tras lograr firmar a Sadiq, Guido y Unai Núñez. Pero el trabajo del club fue más allá, asegurando de alguna manera el futuro mediante otras incorporaciones, como la reconocida de Haas. El futuro inmediato es importante, pero hay que tener un ojo puesto en lo que está por venir y no son pocos los jugadores que, ventana tras ventana, están reforzando a los diferentes equipos de la Academia VCF.

El último en llegar ha sido en chipriota Andreas Pieri, que lleva un mes en el Valencia CF a la espera del permiso de la FIFA para poder inscribirlo. Este martes, por fin, ha llegado. Se trata de una apuesta a futuro, adelantándose a otros clubes interesados, como ha ocurrido con otros tantos jugadores que ahora defienden al cuadro blanquinegro en categorías inferiores. Y lo hacen, además, mientras visten las camisetas de sus países de origen.

Estas son las perlas internacionales de la Academia del Valencia CF

Ismail El Aoud: 16 años - Marruecos. Nacido en Zaragoza y canterano del Huesca, llegó al Valencia CF en verano y es internacional sub-17 con Marruecos desde los 15 años, siendo su auténtica estrella. Extremo con capacidad de deslumbrar por ambas bandas e incluso como punta.

Santiago del Río: 16 años - Canadá. Nacido en Canadá e internacional sub-16 con el país norteamericano, salió de la cantera del Basilea suizo antes de recalar en paterna en 2021. Juega como extremo izquierdo.

Petar Blagoev: 16 años - Bulgaria. Poderoso delantero centro internacional sub-17 que llegó a la Academia el pasado mes de enero desde el Slavia búlgaro.

Andreas Pieri: 16 años - Chipre. Internacional sub17 desde los 15 años y habitual en la categoría sub-19 del Ayia Napa FC, su club de origen, el Valencia ha logrado cerrar el fichaje de un centrocampista que aspira a ganar importancia desde el cadete.

Alain Gómez: 18 años - Argentina. Guardameta tinerfeño con pasaporte argentino que juega con la selección sub-20 del país hispanoamericano. Aterrizó en la Academia en 2022 tras dejar atrás la cantera del Tenerife.

Alin Gera: 18 años - Rumanía. Nacido en Castellón de la Plana, llegó a la Academia valencianista en 2023. Es internacional sub-19 con Rumanía y juega como mediocentro.

Dominykas Taucas: 18 años - Lituania. Delantero que llegó fichó por el Valencia CF en 2024 y a sus 17 recién cumplidos ya debutó con la sub-19 de su país, donde es un goleador habitual.

Yaroslav Boyko: 19 años - Ucrania. De padres ucranianos, pero nacido en Villajoyosa, el goleador llegó a la Academia el pasado verano para reforzar el juvenil. Es internacional sub-19 con el país de sus padres.

Ya en el Valencia Mestalla

Amos Wanjala: 19 años - Kenia. El de Mombasa pasó por la cantera del Nàstic y Torrellano antes de recalar este mes de enero en el Valencia Mestalla, donde juega como central. Es internacional sub-20 con su país.

Mayssam Benama: 20 años - Francia. Se trata de un mediocentro de gran calidad que fue quemando etapas en la cantera del AS Monaco antes de fichar por el Annecy y este invierno por el Valencia Mestalla. Acumula casi una veintena de encuentros con Francia sub-20. Esperanza para el primer equipo.