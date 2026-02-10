Yulian Mosquera sigue los pasos de su hermano y se consolida como una de las grandes joyas del Valencia CF

La Academia del Valencia CF vuelve a estar representada en la selección española Sub-15 y lo hace con dos nombres propios: Yulian Mosquera y Ricard Pérez, ambos jugadores del Valencia Fundación Cadete, que han entrado en la convocatoria de la RFEF para el doble enfrentamiento internacional ante Portugal. Una llamada que confirma el excelente momento de forma de ambos, pero que vuelve a situar el foco sobre Yulian Mosquera, uno de los zagueros con mayor proyección del fútbol base nacional y heredero natural del camino trazado por su hermano mayor, Cristhian Mosquera.

Un fijo en las categorías inferiores de la selección

La presencia de Yulian Mosquera en la Sub-15 no es una sorpresa. El central se ha convertido en un habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, donde su físico, jerarquía defensiva y madurez competitiva le han permitido asentarse pese a su corta edad. El combinado nacional disputará del 17 al 22 de febrero un Torneo Internacional en Portugal, con dos partidos oficiales frente al conjunto luso (20 de febrero a las 17:00 y 22 de febrero a las 12:00), y Yulian vuelve a ser una de las piezas destacadas de la lista.

Superación tras una lesión que frenó su progresión

El último año no ha sido sencillo para el joven zaguero. Yulian Mosquera sufrió una grave luxación en el tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano y a detener temporalmente una progresión que venía siendo meteórica. Sin embargo, lejos de suponer un retroceso, la lesión ha reforzado su carácter. Ya plenamente recuperado, el central ha recuperado el ritmo competitivo y la inercia futbolística en el cadete del Valencia Fundación, volviendo a mostrar un nivel que lo sitúa entre los jugadores más prometedores de la factoría de Paterna.

De la escuela del Hércules a la élite de Paterna

El camino de Yulian guarda muchos paralelismos con el de su hermano mayor. Al igual que Cristian Mosquera, el pequeño de la saga llegó al Valencia procedente de la escuela del Hércules CF. Cristian fue captado por el club de Mestalla en infantiles de primer año; Yulian, incluso antes en términos biológicos, lo hizo en alevines de segundo año. Desde entonces, su evolución ha sido constante y siempre bajo la lupa de los técnicos de la Academia del Valencia CF.

Un central moderno con un físico fuera de lo común

Las comparaciones entre ambos hermanos son inevitables. Los Mosquera se parecen como dos gotas de agua, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Cristhian, con 21 años, mide 1,91 metros. Lo realmente llamativo es que Yulian ya alcanza los 1,94 metros con solo 14 años, una estatura absolutamente diferencial para su generación. Más allá de la envergadura, comparte con su hermano un perfil de central moderno: diestro, dominante en el juego aéreo, fiable en el uno contra uno defensivo y con buena salida de balón desde atrás.

De delantero a zaguero: una evolución natural

Curiosamente, los inicios de ambos no fueron idénticos. Mientras Cristhian siempre se movió entre el eje de la defensa y el lateral derecho, Yulian comenzó su formación como delantero. Con el paso de los años fue retrasando su posición: mediapunta, mediocentro y finalmente central, una demarcación en la que ha encontrado su sitio natural. Esa trayectoria le ha permitido desarrollar una comprensión global del juego poco habitual para su edad, algo que hoy se refleja en su toma de decisiones y su lectura defensiva.

Campeón de España y protagonista desde niño

El palmarés de Yulian Mosquera en fútbol base también avala su proyección. Fue campeón de España Sub-14 siendo todavía jugador Sub-13 y subcampeón nacional Sub-12, además de formar parte de la selección valenciana. En 2023, incluso pudo compartir equipo con su hermano en LaLiga Promises, una experiencia poco común que reforzó aún más el vínculo futbolístico entre ambos.

El guiño de Arteta y un futuro por escribir

El impacto del apellido Mosquera ya ha llegado incluso a la élite europea. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, bromeó durante la firma del contrato de Cristhian Mosquera con el club londinense sobre el futuro de Yulian: “¿Este es el bueno? Vamos a hacer una foto para visualizarlo para el futuro”. Una anécdota que ilustra hasta qué punto el talento del joven central no pasa desapercibido.

El tiempo dirá si los caminos de ambos hermanos vuelven a cruzarse como compañeros o como rivales en un gran escenario. De momento, Yulian Mosquera sigue los pasos de Cristian, consolidándose como uno de los centrales más prometedores del fútbol formativo español y como una apuesta firme del Valencia CF y de la selección Sub-15. El futuro, como su físico y su fútbol, apunta muy alto.