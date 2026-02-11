Dilema central para Carlos Corberán

El eje de la defensa es uno de los grandes quebraderos de cabeza de Carlos Corberán de cara al derbi. La sanción de José Copete ha trastocado los planes de un entrenador que debe decidir entre devolver a César Tárrega al equipo después de su periodo de lesión y de una inclusión forzada por las circunstancias o darle ese rol a Unai Núñez. Sobre la mesa está, incluso, la posibilidad de que el vasco se mantenga en el lateral diestro.

En primer lugar, la presencia de Eray Cömert, que después de sus últimos dos partidos ha subido posiciones en la rotación parece bastante clara. A partir de ahí, la duda está en su acompañamiento. Tárrega no está a su mejor nivel y los problemas físicos no le han ayudado, pero inició la temporada recién renovado y como la gran apuesta del club después de ser de los mejores jugadores del equipo la pasada campaña, por lo que recuperarle para la causa es importante para el cuerpo técnico.

Unai, opción para los dos perfiles

La opción de Unai, central que llegó en invierno precisamente como opción preferida por el entrenador por el hecho de poder jugar en los dos perfiles del eje de la defensa, es otra posibilidad. Copete cae como opción en el costado izquierdo y Corberán considera que el vasco puede desempeñar su rol en ambos lados, aunque en los últimos partidos cuando el andaluz ha dicho 'basta' ha sido Cömert el que ha pasado a actuar a pie cambiado.

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry / J. M. LÓPEZ

Pendientes de Thierry

En esta tesitura hay un factor 'extra' que puede incluso ser clave: el estado físico de Thierry Rendall. Con la confirmada lesión de Dimitri Fouqluier, el luso será el dueño del lateral derecho, pero lleva inactivo varias semanas por lesión y reapareció unos pocos minutos contra el Real Madrid. Según como lo vea el entrenador, el rompecabezas de la defensa tiene muchas opciones resolverse con la permanencia de Núñez como lateral y la entrada de Tárrega por Copete.

De esta decisión depende, de hecho, la fisionomía táctica de un Valencia CF que tendría un lateral más puro con Thierry para buscar alargar su carril y tener algo más de profundidad, con un Luis Rioja más 'desahogado' o con posibilidades de meterse por dentro. En caso de seguir en la línea de lo visto frente a los madridistas, con Núñez de lateral, el papel de Rioja se asemejaría más al de un carrilero derecho, en función del momento del partido.

Entrevista de Unai Núñez

El propio futbolista explicó sus sensaciones en ese rol en una entrevista con los medios del club. “Me encontré a gusto y cómodo. Venía de jugar en el Hellas Verona. Jugaba en una posición parecida allí, un poco con las nuevas ideas del míster pero con lo que traía me sirvió para meterme rápido y bien con el equipo y en el partido. Los compañeros lo han hecho más fácil para que esté yo bien desde el primer día y estoy muy a gusto”, expuso.