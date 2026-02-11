Dimitri Foulquier tendrá que pasar por el quirófano
El lateral tendrá que someterse a una artroscopia que le apartará temporalmente de los terrenos de juego
El lateral del Valencia CF, Dimitri Foulquier, pasará por el quirófano este jueves para someterse a una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda, según ha confirmado el club en un comunicado oficial a través de su página web.
La intervención, de carácter mínimamente invasivo, se llevará a cabo en un centro hospitalario de Valencia y, en principio, el futbolista permanecerá ingresado alrededor de 24 horas antes de recibir el alta médica.
La lesión de Foulquier
En el Valencia CF han tomado una decisión firme con Dimitri Foulquier: parar. El lateral francés dice basta después de arrastrar durante meses unos problemas en la rodilla que le han condicionado claramente esta temporada. El futbolista no entró en la convocatoria frente al Real Madrid y este martes acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para someterse a tratamiento y evaluar el estado real de la articulación. Aunque su intención era acortar plazos y volver cuanto antes, la previsión ahora mismo es que su regreso no será inmediato ya que le toca pasar por quirófano.
Foulquier, 17 partidos como lateral... o central
El defensa valencianista arrancó la temporada como titular indiscutible al no poder contar el técnico con una alternativa por la lesión que arrastraba Thierry desde el curso pasado. Dimitri jugó los 90 minutos en las primeras siete jornadas de LaLiga. Una vez se recuperó el luso, se llevó la titularidad. En ocasiones jugaron juntos, siendo Foulquier un tercer central y quedándose Thierry con el carril para él. De nuevo con la lesión de su compañero, sólo una posible rotación con Iranzo o incluso Rioja podrían restarle minutos de competición.
