Cruyff ficha a un exjugador del Valencia CF para liderar su cantera

Óscar García Junyent tiene 52 años y ya han pasado 20 desde que colgó las botas. El canterano culé fue fichado por el Valencia CF en 1999 por casi 5 millones de euros, pero al año siguiente recaló en el RCD Espanyol por 3,5. El atacante anotó sólo cuatro goles en 29 partidos desde su llegada a Mestalla, no mejorando en absoluto sus registros posteriormente como periquito. Se retiró en el Lleida de Segunda antes de prepararse para iniciar una carrera como técnico.

El de Sabadell se fogueó en las categorías inferiores del Barça, pero pronto le llegó la oportunidad de dar el salto a la primera línea. El Maccabi de Tel Aviv le contrató y cuajó una gran campaña que culminó con la consecución de la Liga. Este repentino éxito llamó la atención de varios clubes europeos y entre los que llamaron a su puerta se decidió por el Brighton. Una temporada después regresó a Israel, pero tras sólo cuatro partidos se marchó de nuevo a Inglaterra para hacerse cargo del Watford, donde sólo estuvo unas semanas. Unos problemas cardíacos le obligaron a dejar los banquillos un tiempo prudencial...

En diciembre de 2015 recibió la llamada del RB Salzburgo, donde permaneció dos exitosas temporadas que le convirtieron en uno de los entrenadores más JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado) de Europa. Dos ligas y dos copas seguidas. Quiso buscar nuevos retos, pero ya nunca más logró ni títulos ni terminar una temporada en el cargo.

Francia, Grecia, México... y Países Bajos

St. Étienne, Olympiacos, Celta, Stade Reims, OH Leuvren, Chivas... hasta que ahora le ha vuelto a llamar Jordi Cruyff, antiguo compañero en el FC Barcelona y amigo al que ya contrató en el Maccabi, para hacerse cargo de la siempre poderosa cantera del Ajax. Concretamente, será el técnico de la sub-23.