¿Cuánto tardaría Frank Ilett en cortarse el pelo si fuera del Valencia CF?

El mundo del fútbol está pendiente desde hace tiempo del reto de Frank Ilett, aficionado del Manchester United, porque en octubre de 2024 posteó en sus redes que no se volvería a cortar el pelo hasta que los 'Red Devils' ganasen cinco partidos seguidos... y 500 días más tarde sigue sin pisar una barbería, presentando un 'pelucón' cuanto menos curioso.

Parecía que su calvario, nunca peor dicho, acabaría pronto, ya que el conjunto de Rubén Amorim ha empezado a carburar después de muchos meses de travesía por el desierto. El Manchester United de Amorim ligaba 3 victorias seguidas, frente a Sunderland, Liverpool y Brighton, mientras que contra el Nottingham Forest se puso por delante en el marcador. Parecía que contra el Wolverhampton sería su día, pero el 'Forest' remontó el partido in extremis, por lo que frente a los Wolves deberá arrancar desde cero el contador. Ahora está más cerca que nunca de conseguirlo con Carrick en el banquillo, ya que acumula cuatro victorias y le toca intentar la quinta frente al West Ham del exvalencianista Nuno y su ayudante Paco Jémez.

¿Cuánto le costaría al Valencia CF?

La gran pregunta que se hacen los valencianistas familiarizados con el reto es: ¿Cuánto tardaría en cortárselo si fuera del Valencia CF? Y es que el futuro no se puede predecir, pero no parece que vaya a ser pronto. La forma más cercana de responder es echar a vista atrás para comprobar el número de veces que el equipo lo ha conseguido en las 12 temporadas que comprenden la ominosa 'era Meriton' y lo cierto es que las cifras no invitan a que ningún valencianista se haga viral con un reto similar.

En más de una década el conjunto de Mestalla solamente lo ha logrado tres veces y una de ellas es utilizando dos partidos de Copa del Rey contra equipos de inferior categoría para conformar la racha. Solamente dos veces en doce temporadas el Valencia ha igualado o superado los cinco triunfos seguidos contra equipos de Primera División y fue, como no, en la primera temporada de Marcelino García Toral. Ambas.

La increíble primera temporada de Marcelino

En aquella temporada, el Valencia CF no perdió ninguno de los primeros quince partidos y en esa racha triunfal logró encadenar hasta nueve victorias de manera consecutiva: Málaga, Real Sociedad, Athletic, Betis, Sevilla, Zaragoza (Copa), Alavés, Leganés y Espanyol fueron las víctimas que se cobró el equipo de Marcelino, firmando la mejor racha de resultados de la última década.

Esa misma campaña, en la segunda vuelta, el Valencia CF volvió a sumar cinco victorias seguidas: Betis, Sevilla, Alavés, Leganés y Espanyol volvieron a sucumbir frente a un equipo que firmó actuaciones verdaderamente imparables y que unos meses atrás pudo enlazar hasta cuatro victorias consecutivas.

Desde aquel triunfo contra el Espanyol que cerró la última racha de cinco victorias seguidas en Primera División y que tuvo lugar un 8 de abril de 2018 han pasado 2.767 días (es decir, más de siete años). Y es que la temporada siguiente hubo dos rachas de cuatro victorias consecutivas.

Con Bordalás pasó una vez

Poniéndonos estrictos con el reto, las cinco victorias consecutivas sirven independientemente del nivel del rival, así que para encontrar la última vez que esto pasó hay que desplazarse temporalmente hasta la temporada 21/22 con José Bordalás en el banquillo, ya que el Valencia ganó a Utrillas (Copa), Celta, Elche, Arenteiro (copa) y Levante UD.

La victoria en el derbi llegó un 20 de diciembre de 2021, es decir, han pasado 1514 días, es decir, 4 años, 1 mes y 22 días. Más de tres veces más de lo que lleva esperando el aficionado del Manchester United. Según la Inteligencia Artificial, el crecimiento promedio del pelo es de 1,25 cm al mes, por lo que en este periodo crecería alrededor de 61 centímetros. Teniendo en cuenta el corte 'Afro' de Frank Ilett, sería una cosa curiosa de ver.