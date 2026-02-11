Esta és la llista de les perles internacionals de la pedrera del Valencia CF
Són molts els jugadors que ha incorporat el planter valencianista en els últims temps que enlluernen en categories inferiors de diferents seleccions, més enllà de l'espanyola
El mercat de fitxatges del Valencia CF va deixar tres incorporacions per al primer equip de Carlos Corberán després d'aconseguir firmar a Sadiq, Guido i Unai Núñez. Però el treball del club va ser més enllà, assegurant d'alguna manera el futur mitjançant altres incorporacions, com la reconeguda d'Haas . El futur immediat és important, però cal tindre un ull posat en el que està per vindre i no són pocs els jugadors que, finestra després de finestra, estan reforçant als diferents equips de l'Acadèmia VCF.
L'últim a arribar ha sigut en xipriota Andreas Pieri, que porta un mes en el Valencia CF a l'espera del permís de la FIFA per a poder inscriure-ho. Este dimarts, per fi, ha rebut el permís. Es tracta d'una aposta a futur, avançant-se a altres clubs interessats, com ha ocorregut amb d'altres jugadors forans que ara defenen el quadre blanquinegre en categories inferiors. I ho fan, a més, mentre vestixen les camisetes dels seus països d'origen.
Estes són les perles internacionals de l'Acadèmia del Valencia CF
Ismail El Aoud: 16 anys - el Marroc. Nascut a Saragossa i jugador del planter de l'Huesca, va arribar al Valencia CF a l'estiu i és internacional sub-17 amb el Marroc des dels 15 anys, sent la seua autèntica estrela. Extrem amb capacitat d'enlluernar per les dos bandes i fins i tot com a punta.
Santiago del Rio: 16 anys - el Canadà. Nascut al Canadà i internacional sub-16 amb el país nord-americà, va eixir del planter del Basilea suís abans de recalar en Paterna en 2021. Juga com a extrem esquerre.
Petar Blagoev: 16 anys - Bulgària. Poderós davanter centre internacional sub-17 que va arribar a l'Acadèmia el passat mes de gener des del Slavia búlgar.
Andreas Pieri: 16 anys - Xipre. Internacional sub17 des dels 15 anys i habitual en la categoria sub-19 de l'Ayia Napa FC, el seu club d'origen, el Valencia ha aconseguit tancar el fitxatge d'un migcampista que aspira a guanyar importància des del cadet.
Alain Gómez: 18 anys - Argentina. Portera de Tenerife amb passaport argentí que juga amb la selecció sub-20 del país hispanoamericà. Va aterrar en l'Acadèmia en 2022 després de deixar arrere el planter del Tenerife.
Alin Gera: 18 anys - Romania. Nascut a Castelló de la Plana, va arribar a l'Acadèmia valencianista en 2023. És internacional sub-19 amb Romania i juga com a migcampista.
Dominykas Taucas: 18 anys - Lituània. Davanter que va arribar va fitxar pel Valencia CF en 2024 i als seus 17 recentment complits ja va debutar amb la sub-19 del seu país, on és un golejador habitual.
Yaroslav Boyko: 19 anys - Ucraïna. De pares ucraïnesos, però nascut a la Vila Joiosa, el golejador va arribar a l'Acadèmia el passat estiu per a reforçar el juvenil. És internacional sub-19 amb el país de els seus pares.
Ja en el Valencia Mestalla
Amos Wanjala: 19 anys - Kenya. El de Mombasa va passar pel planter del Nàstic i Torrellano abans de recalar este mes de gener en el Valencia Mestalla, on juga com a central. És internacional sub-20 amb el seu país.
Mayssam Benama: 20 anys - França. Es tracta d'un migcampista de gran qualitat que va ser cremant etapes en el planter de l'AS Monaco abans de fitxar per l'Annecy i este hivern pel Valencia Mestalla. Acumula quasi una vintena d'encontres amb França sub-20. Esperanza per al primer equip.
