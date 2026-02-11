Lateral derecho roto en el Valencia antes del derbi

Tras el comunicado oficial del Valencia CF confirmando que Dimitri Foulquier deberá pasar por quirófano para solucionar los problemas en su castigada rodilla izquierda, el panorama se complica para el conjunto de Mestalla en la banda derecha.

Y a la baja de larga duración del lateral de Guadalupe podría sumarse un nuevo contratiempo con Thierry Rendall, y es que el portugués se ha retirado del entrenamiento de este miércoles antes de tiempo por unas molestias.

Estos problemos en los dos laterales diestros de la plantilla abren un escenario inesperado para Carlos Corberán, que se enfrenta ahora a un auténtico rompecabezas defensivo. El técnico deberá reordenar el carril derecho y estudiar distintas alternativas para recomponer el once con una plantilla que no es precisamente una mina de soluciones.

Carlos Corberán en el Bernabéu / EFE

La solución Thierry, a la espera

La primera vía que contempla Carlos Corberán para solucionar el agujero que deja Foulquier pasa por apostar por el único lateral derecho puro disponible en la plantilla: Thierry. Una solución lógica sobre el papel, aunque condicionada por el estado físico del futbolista. El portugués regresó la pasada jornada en Mestalla frente al Real Madrid tras encadenar tres encuentros de baja por una lesión muscular, para ahora volver de urgencia a la titularidad. Habría que contar y confiar con un jugador que se ha perdido 80 partidos y 587 días desde que está en el Valencia desde la temporada 20/21.

Más allá del contratiempo actual, si el técnico opta por Thierry a medio y largo plazo, el Valencia CF podría mantener su esquema habitual sin necesidad de alterar el dibujo. Con el portugués en el lateral derecho, el equipo seguiría defendiendo con línea de cuatro, manteniendo los mecanismos ya interiorizados y evitando desajustes en el centro de la defensa con una línea defensiva poco habitual. Además, permitiría a José Luis Gayà conservar su rol natural en el carril izquierdo y liberaría al extremo derecho de mayores responsabilidades defensivas.

Sería la alternativa más conservadora: sin experimentos, sin reconversiones forzadas y manteniendo el sistema que ha venido utilizando el conjunto ché en las últimas jornadas.

Thierry Correia con la camiseta del Valencia / Valencia CF

La solución del central

La segunda alternativa que estudia Carlos Corberán pasa por desplazar a Unai Núñez al lateral derecho, una fórmula que ya utilizó el pasado domingo en Mestalla frente al Real Madrid. Es una solución que ofrece contundencia y rigor defensivo, pero que genera dudas, más allá del encaje futbolístico. El movimiento condiciona la rotación y deja al equipo con escaso margen en el eje de la zaga, comprometiendo la profundidad de una plantilla ya ajustada en esa demarcación. La lesión de Copete deja al Valencia CF con solo tres centrales disponibles, y los tres estarían en el once. Cualquier contratiempo durante el partido obligaría a rehacer la línea defensiva sobre la marcha y condicionaría la gestión del partido.

Sin embargo, esta variante también abre la puerta a un matiz táctico. En fase ofensiva, el equipo podría transformarse en una defensa de tres centrales, y crear unos carrileros para ganar profundidad, amplitud y verticalidad. En ese escenario, José Luis Gayà ocuparía el carril izquierdo con total libertad, mientras que en el costado derecho el perfil de extremo que mejor encaja es Luis Rioja. Un futbolista con recorrido, intensidad y compromiso defensivo, su sacrificio sin balón y su capacidad para recorrer metros le permiten asumir responsabilidades de ida y vuelta en defensa sin perder presencia en campo rival. Además, su perfil vertical y su facilidad para atacar espacios aportarían profundidad al equipo, algo clave si el Valencia busca sorprender desde las bandas.

Si Thierry no está disponible para el derbi, Unai Núñez tiene todas las papeletas para repetir en el carril.

Luis Rioja consolando a Gayà / Valencia CF

Solución Rubo Iranzo

El canterano podría haber sido una solución muy válida a este rompecabezas como ya se vio en el partido de Copa frente al Burgos en los octavos de final de la Copa del Rey. Sin embargo, el de Picanya tampoco estará disponible. El futbolista sufrió un percance en una sesión a puerta cerrada, en la que se resintió de su rodilla y tuvo que abandonar el entrenamiento antes de tiempo. Las pruebas médicas descartaron una lesión de mayor gravedad y confirmaron que se trata “únicamente” de un esguince.

Noticias relacionadas

La solución que dejó escapar el Valencia en enero

El Valencia CF dejó pasar en el pasado mercado invernal una oportunidad que hoy cobra más sentido que nunca. Con la plantilla del primer equipo al completo y sin salidas que liberaran fichas, la única vía reglamentaria para reforzarse era incorporar a un futbolista Sub-23 con ficha del filial, una fórmula que otros clubes sí han explotado para ganar fondo de armario sin alterar el equilibrio contractual. El Valencia contactó con varios laterales derechos sub23 que ofrecía el mercado, pero ningún interés fructificó y, finalmente, se desestimó la posibilidad de reforzar esa posibilidad.