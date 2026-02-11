Hugo Duro y Danjuma, al margen del equipo

Levante UD y Valencia CF ya preparan el Derbi. El encuentro del domingo en el Ciutat de València puede ser un antes y un después para ambas escuadras. La mejoría mostrada por los granotas desde la llegada del técnico será un buena piedra de toque para un cuestionado Corberán, que necesita volver a ganar tras tres derrotas seguidas entre LaLiga y Copa, sumando siete de los últimos quince puntos en juego. Tras un martes de descanso, el Valencia CF ha regresado a los entrenamientos con más bajas de las esperadas.

En la sesión no han participado los lesionados Julen, Diakhaby, Iranzo ni Foulquier, mientras que tampoco ha participado con el grupo Danjuma e incluso Hugo Duro se ha retirado al poco de empezar. El de Países Bajos estuvo tratándose este martes unas molestias que arrastra, mientras que respecto al goleador valencianista, el cuerpo técnico podría estar restándole cargas de trabajo para que pueda llegar al choque en mejores condiciones.

DANJUMA CON EL VALENCIA CF / Jose Manuel Vidal

Tres días de entrenamiento más

Quedan tres días de entrenamiento para la gran cita futbolera de la ciudad. En principio, tanto Hugo Duro como Danjuma deberían estar en la convocatoria.