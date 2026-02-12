Danjuma, KO mínimo dos semanas

Más contratiempos para el Valencia CF. Este último de nuevo en forma de lesión. Arnaut Danjuma estará al menos dos semanas de baja. El extremo sufre una lesión en el psoas que le obligará a estar parado 2-3 semanas, tal y como ha informado Cope Valencia.

El jugador no ha entrenado con normalidad durante la semana y las pruebas médicas han confirmado que sufre una lesión muscular que le mantendrá apartado de los terrenos de juego al menos dos semanas. Si se confirma su proceso de recuperación, el jugador se perderá los dos próximos derbis a vida o muerte contra el Levante UD y el Villarreal CF.

La ausencia de Danjuma en el Ciutat podría abrir la puerta de la titularidad a Diego López (jugador por jugador) o con la entrada de Javi Guerra al pivote como contempló Corberán contra el Real Madrid.

En defensa de Corberán

Arnaut Danjuma, el fichaje del que más se esperaba esta temporada, defendió el trabajo de Carlos Corberán en la zona mixta de Mestalla tras la derrota contra el Real Madrid (0-2). Los valencianistas solo tienen un punto de renta sobre el descenso, aunque la realidad es que el Rayo Vallecano, con un partido por jugar, podría relegarlos a la zona roja de la Liga.

Noticias relacionadas

El extremo neerlandés, por el que apostó el entrenador para traerlo al Valencia el pasado mes de agosto, apuntó que el técnico de Cheste "se está dejando la vida por el club" e hizo autocrítica desde la perspectiva de integrante de la plantilla. Para Danjuma, los jugadores deben jugar los partidos con mayor "concentración" a lo largo de los 90 minutos. Si bien, precisamente, no cree que perder contra el Real Madrid, "uno de los mejores equipos