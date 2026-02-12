Un dato contra el Madrid al que se agarra el Valencia de Corberán

Carlos Corberán busca la fórmula para escapar de la crisis de fútbol y resultados por la que atraviesa el equipo a solo un punto de los puestos de descenso a segunda división. El técnico del Valencia CF, en su intento por corregir errores y motivar al equipo después de la última derrota en Mestalla, ha puesto en valor esta semana en Paterna un dato del partido contra el Real Madrid: el equipo blanco registró en Mestalla su segundo 'expected goal' más bajo de toda la temporada (0.9). Muy por debajo del que generaron contra el Barcelona (3,5), Villarreal (3,8), Athletic (2.3) o el propio Valencia en la primera vuelta (2,90). Solo en la derrota del Madrid contra el Atlético de Madrid a finales de septiembre fue inferior (0,8) a Mestalla.

El plan de Corberán era hacer un partido largo y la sensación del cuerpo técnico es que se tuvo el encuento donde se quiso hasta la jugada de Álvaro Carreras en el minuto 65. El dato del 'expected goal' refuerza la idea en clave interna de que no todo se hizo mal contra el Madrid. El discurso del entrenador en sala de prensa, de hecho, fue en esa dirección. "Creo que el equipo va a cambiar esta dinámica y sacar resultados. Tras verlo hoy me reafirmo más. Hoy el equipo, contra el Madrid, ha competido y pese a la dificultad el equipo se compromete. Faltan los resultados. El diagnóstico tiene que ver con mejorar en todo lo que podamos para conseguir un resultado positivo la siguiente jornada. El equipo encontrará soluciones», decía.

En el fútbol moderno cada vez cobran mayor importancia los datos. Entre las estadísticas que han ganado protagonismo en los últimos años destacan los expected goals, conocidos como xG, una herramienta que ayuda a entender mejor qué ocurre realmente en un partido más allá del marcador. Técnicos como el propio Corberán, reconocidos por su enfoque analítico y meticuloso, utilizan este indicador como parte fundamental de su lectura del juego.

¿Qué son los expected goals?

Los expected goals (goles esperados) son una métrica estadística que mide la probabilidad de que una ocasión termine en gol. Cada disparo recibe un valor entre 0 y 1 en función de múltiples variables: la distancia a portería, el ángulo, la parte del cuerpo utilizada, el tipo de asistencia, si la jugada fue a balón parado o en movimiento, e incluso la presión defensiva.

Por ejemplo, un penalti suele tener un valor cercano a 0,76 xG, lo que significa que históricamente se convierte en gol el 76% de las veces. En cambio, un disparo lejano desde fuera del área puede tener apenas 0,03 xG.

La suma de todos los xG generados por un equipo en un partido ofrece una estimación de los goles que, por la calidad de sus ocasiones, “mereció” marcar.

Expected Goals (xG) – Real Madrid

Fuente: xGscore

Listado ordenado de menor a mayor xG:

1. Atlético de Madrid – Real Madrid (5-2): 0.8

2. Rayo – Real Madrid (0-0): 0.9

3. Valencia – Real Madrid (0-2): 0.9

4. RM – Osasuna (1-0): 1.5

5. Real Madrid – Espanyol (2-0): 1.5

6. Villarreal – Real Madrid (0-2): 1.6

7. RM – Mallorca (2-1): 1.8

8. Alavés – Real Madrid (1-2): 1.9

9. Real Madrid – Rayo Vallecano (2-1): 2.1

10. Getafe – Real Madrid (0-1): 2.2

11. Oviedo – Real Madrid (0-3): 2.3

12. Athletic Club – Real Madrid (0-3): 2.3

13. Girona – Real Madrid (1-1): 2.3

14. Real Madrid – Celta (0-2): 2.3

15. Real Madrid – Sevilla (2-0): 2.4

16. Real Sociedad – Real Madrid (1-2): 2.4

17. Real Madrid – Levante (2-0): 2.8

18. Real Madrid – Valencia (4-0): 2.9

19. Real Madrid – Betis (5-1): 3.1

20. Real Madrid – Barcelona (2-1): 3.5

21. Elche – Real Madrid (2-2): 3.6

22. Real Madrid – Villarreal (3-1): 3.8

23. Levante – Real Madrid (1-4): 4.0

Más allá del resultado

El gran valor del xG es que permite analizar el rendimiento sin depender exclusivamente del marcador. Un equipo puede perder 1-0, pero haber generado 2,5 xG frente a 0,6 del rival. En ese caso, el dato sugiere que el resultado pudo deberse a la falta de acierto o a una actuación destacada del portero contrario.

Para entrenadores como Carlos Corberán, este tipo de análisis es clave. Su metodología se apoya en el estudio detallado del comportamiento colectivo, la estructura defensiva y la generación de ventajas en ataque. El xG no solo evalúa cuánto produce un equipo, sino también qué tipo de ocasiones concede, algo fundamental en su planteamiento.

Una herramienta estratégica

El uso del xG no sustituye la observación táctica, pero la complementa. Permite detectar patrones: si un equipo concede demasiadas ocasiones de alto valor, si depende de disparos lejanos poco efectivos o si mejora su producción ofensiva tras determinados ajustes tácticos.

En el fútbol actual, donde cada detalle marca diferencias, los expected goals se han convertido en un aliado imprescindible para técnicos que, como Corberán, buscan reducir la improvisación y maximizar el rendimiento a través del análisis. El problema es que de poco sirve si a la larga no va acompañado de resultados. Es ley de fútbol.