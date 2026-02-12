Guedes y Soler ponen un pie en su tercera final de Copa del Rey

2019, 2022... ¿Y 2026? El destino en ocasiones es un espejo en el que te miras, pero lo que ves no es el reflejo de lo que eres sino de lo que pudiste ser. Es el caso del Valencia CF, al que el cristal le devuelve la imagen de Carlos Soler filtrando un pase al espacio para que Gonçalo Guedes asista y acerque a su equipo a la final de la Copa del Rey. A sus camisetas, no obstante, le han salido rayas azules y la entidad que está a 90 minutos de llegar a La Cartuja es la Real Sociedad.

La dupla que llevó al conjunto de Mestalla a dos finales del torneo del KO ha puesto al club txuri-urdin en el camino hacia la gran cita en el estadio sevillano. Ambos futbolistas, que están desempeñando un papel clave en el equipo de Pellegrino Matarazzo, lideraron la toma donostiarra de San Mamés.

Jugadores clave para Matarazzo

Tanto Guedes como Soler están siendo eslabones clave del despertar blanquiazul a las órdenes de Matarazzo. El valenciano pone la creatividad en un sistema de juego que potencia su lado más activo y presente en el juego, mientras que el portugués encarna el desequilibrio y la amenaza constante tanto en el uno contra uno como en la carrera al espacio o el disparo desde media distancia.

Conexión en medio del bullicio

En pleno del bullicio de un derbi vasco y con una Catedral llena hasta los topes, dos jugadores que se conocen a la perfección se encontraron en una acción colmada de talento y de conexión. Soler recibió el esférico entre líneas, en la zona de tres cuartos y después de levantar la cabeza filtró un pase imposible que dio con un Guedes en un desmarque en diagonal marca de la casa. Frente al portero picó el balón buscando el segundo palo y allí apareció Turrientes para poner un gol que acerca a los guipuzcoanos a la final.

Campeones con el Valencia CF

Si son capaces de defender su renta en casa, Soler y Guedes irán de la mano a su tercera final. Las dos primeras las jugaron con el Valencia CF. La primera, la de mejor recuerdo, la que acabó con victoria frente al FC Barcelona y ponía la rúbrica a un proyecto ganador de la mano de Mateu y Marcelino. En aquella final el valenciano asistió con un gran centro lateral.

Carlos Soler y José Gayà celebran la conquista de la histórica Copa del Centenario / F. Calabuig

En la segunda, el Valencia luchaba contra su propia degradación de la mano de José Bordalás, que estuvo cerca de devolver la gloria al equipo después de dos temporadas con el club disparándose a los pies. En aquella temporada, Guedes fue clave para clasificar a los valencianistas a la final con un gol antológico en semifinales frente al Athletic Club en Mestalla.

Soler, junto a Guedes / SD

Final perdida y adiós a Mestalla

La final en La Cartuja, no obstante, se decantó de la forma más cruel posible con Yunus Musah enviando su lanzamiento de penalti al cielo de Sevilla, poniendo fin al sueño de ganar un título en medio del peor lustro de la historia de la entidad de Mestalla. Esa fue la última temporada de Soler y Guedes en el Valencia, que avanzaba en su autodestrucción y que convirtió la permanencia en su objetivo central. Desde entonces, el club ha luchado -y lucha- por no descender en tres de las últimas cuatro temporadas.