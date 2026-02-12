Horario y dónde ver el Derbi entre Levante UD y Valencia CF

Llega el Derbi de la ciudad de València entre el Levante UD y Valencia CF correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. La cita con este importante encuentro para ambos conjuntos es este domingo 15 de febrero a las 18:30 horas en eln Ciutat de València. Este choque se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga y también lo puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es.

Un duelo que llega en una situación límite para ambos conjuntos. . Los granotas son 19º y están a cinco puntos de la salvación, que la marca precisamente el equipo que dirige Carlos Corberán con 23 puntos. Aunque aún quedan quince jornadas, aún 45 puntos en disputa, este encuentro puede ser crucial, ya que marca las obligaciones de los dos conjuntos valencianos, inestables y necesitados, cada vez más, cuando el tramo final de la competición asoma tan próximo y los 42 puntos que siempre se dan por seguros para la permanencia están tan lejos de ambos.

Duelo de dinámicas negativas

El Levante suma 18 en 22 partidos, aún por jugar el aplazado con el Villarreal. Un 27 por ciento de productividad hasta ahora en este curso. Los 42 puntos exigen ahora que crezca aún más del doble, hasta el 50 por ciento. El Valencia tiene cinco más, 23 en 23 jornadas. Un 33 por ciento. También tiene tarea para lograr 19 de los 45 que quedan el grupo dirigido por Carlos Corberán, discutido por un sector de la afición, bronca incluida ante el Real Madrid.

Los jugadores del Valencia trabajan para cambiar la mala dinámica de los últimos partidos. / Valencia CF

El abismo de la clasificación acecha al Valencia, contrapuestas sus dos victorias ante el Getafe y el Espanyol con dos derrotas consecutivas contra el Betis y el Real Madrid. Tiene un punto de renta sobre el descenso, que marca el Rayo Vallecano con un partido pendiente con el Oviedo. Ambos por debajo suyo, uno de los dos o los dos sumarán para intranquilidad en Mestalla.

El Levante quiere los tres puntos en su casa. / Levante UD

El Levante encadena doce jornadas en descenso. Resurgido con su triunfo contra el Elche y con su empate con el Atlético, el 4-2 en Bilbao vuelve a alejarlo de su salida de esa zona de la tabla, pese a que la llegada de Luis Castro ha reactivado al equipo: 8 puntos de 18 posibles cuando el conjunto azulgrana antes sumó diez de 48. Solo ha ganado uno de sus últimos 11 derbis frente al Valencia, por 1-0 en 2020-21. Perdió seis.

Horario y dónde ver el partido

