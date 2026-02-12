Juan Bernat ya tiene nuevo equipo

Juan Bernat ya tiene equipo. El exlateral izquierdo del Valencia CF firma con la SD Eibar hasta final de curso con opción a una segunda temporada. La SD Eibar y Juan Bernat han alcanzado un acuerdo para la incorporación del lateral izquierdo hasta el final de la presente temporada con opción a una segunda temporada. El futbolista valenciano de 32 años, que ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico, refuerza la defensa armera con una amplia experiencia al más alto nivel del fútbol europeo.

Juan Bernat Velasco (Cullera, Valencia, 1 de marzo de 1993) es un lateral zurdo rápido, con clara vocación ofensiva y una notable capacidad de llegada al área rival. Destaca por su profundidad por banda izquierda y su facilidad para asistir, cualidades que le han permitido consolidarse durante años en clubes de primer nivel internacional.

Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, Bernat debutó con el primer equipo che, con el que disputó 74 partidos oficiales. Su rendimiento le llevó a dar el salto al FC Bayern de Múnich, donde militó entre las temporadas 2014/2015 y 2018/2019, acumulando 102 encuentros y conquistando numerosos títulos. Posteriormente, fue traspasado al Paris Saint-Germain, club en el que jugó 114 partidos hasta la campaña 2024/2025.

En las dos últimas temporadas, el defensor valenciano ha pasado por el SL Benfica y el Villarreal CF en calidad de cedido. En enero de 2025, el club groguet formalizó su contratación en propiedad, aunque después recaló en el Getafe CF, su última experiencia antes de llegar a la SD Eibar.

Palmarés brillante

El lateral cuenta con un palmarés brillante: suma un total de 17 títulos oficiales, entre los que destacan cuatro Bundesligas y tres Supercopas alemanas con el Bayern; cuatro campeonatos de Ligue 1 con el PSG, entre otros logros.

Además, Bernat ha sido internacional absoluto con la Selección Española, con la que ha disputado 11 partidos y ha anotado un gol, y en su haber cuenta con una Eurocopa sub-19.

Con esta incorporación, la SD Eibar suma experiencia, calidad y recorrido internacional a su plantilla para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

