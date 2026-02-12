Kiat Lim, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla o el Valencia CF

Venía yo un tiempo pensando qué estará pasando por la cabeza de Kiat Lim viendo la situación del equipo. Más allá de las frases de azucarillo o las cosas sin demasiado sentido que sube a su instagram, el presidente del Valencia CF ni está ni se le espera. Es algo curioso porque es el presidente del Valencia CF y ya nos parece muy normal que no esté por la ciudad y que ande a sus cosas de viajes y fotitos 'cool' en redes sociales. También es cierto que mejor eso que venir a hacer el show ridículo como hacía Anil Murthy por los palcos. O por alguna terraza. La dinámica del equipo es horrible y su máximo responsable (deduzco que el presidente debe ser siempre el principal responsable de lo que sucede en un club) anda a sus cosas y no se le ve por ningún palco. Ni en Mestalla, ni fuera de casa. Aunque sería mentira decir que nunca se le ha visto por ningún palco. Y es que en el Camilo Cano de La Nucía en verano sí se le vio con su 'colegui' el Príncipe de Johor, para ver el Valencia B - Johor FC. Qué cosas... por Mestalla todavía no se le ha visto.

Kiat Lim estuvo sentado junto al Príncipe de Johor, Tunku Ismail Idris, presidente del Johor FC. / SD

El problema de todo esto es que hemos normalizado la falta de respeto de Meriton hacia el Valencia CF hasta tal punto que su presidente 'suda' del Valencia CF. Perdonen la expresión. Y está claro que a miles de kilómetros puedes estar implicado y mostrar respeto por la entidad -ahí está el ejemplo del propietario del Espanyol- pero no parece el caso del bueno de Kiat. El club muestra una vez más que por mucho que haya gente implicada en que las cosas mejoren desde dentro de la entidad (porque sí hay gente que trabaja a pesar de los pocos recursos que pone Meriton), es imposible darle normalidad a un club en el que nada es normal.

No tiene ningún sentido que Kiat viniera a la junta de accionistas una semana de partido para marcharse sin ni tan siquiera ver el partido del Valencia CF desde su asiento de Mestalla. Y al mismo tiempo se podría entender que tiene otras cosas importantes que hacer, pero... ¿de verdad este señor en 23 jornadas no ha tenido tiempo de ver un partido representando al club como presidente? Por otra parte, sí que tuvo tiempo para ir hasta La Nucía y sentarse junto con el Príncipe de Johor para ver el Valencia B - Johor FC. Es curioso que para ese día sí que hubiera tiempo de palquito y de fútbol.

El señor Kiat debe saber que si el Rayo saca un punto en su partido aplazado contra el Oviedo, el Valencia caería a puestos de descenso. Y no sé si le parece muy normal que a estas alturas el equipo pueda pisar esa zona sin que él se digne a aparecer por la ciudad como máximo representante y a ofrecer cierta calma. Como idea, aunque a él le parezca muy loca, estaría bien que apareciera de vez en cuando y se deje de frasecitas de Instagram que ayudan entre poco y nada.

Y esto no quiere decir que el Valencia pueda pisar el descenso porque Kiat no aparezca por la ciudad. Ese es otro debate. Porque el Valencia está en la situación en la que está porque la plantilla está mal confeccionada, el técnico no está dando con la tecla y muchos de los jugadores no están dando el rendimiento que debe dar un profesional. Cada uno tiene su parte de culpa, pero en mi cabeza me parece una falta de respeto que un presidente no esté en las malas.