¿Quién es Miguel Monferrer, la opción de Paterna al lateral derecho?

El Valencia CF tiene una situación dramática en el lateral derecho. Al bajo nivel en esta demarcación esta temporada se le ha sumado una lesión de gravedad de Dimitri Foulquier, otra de Rubén Iranzo y un Thierry Rendall con problemas físicos de manera recurrente. Sin ir más lejos se tuvo que retirar del entrenamiento del último miércoles por dolencias físicas, dejando huérfana esta zona del campo. Entre las opciones de Carlos Corberán está la de utilizar a Unai Núñez en esta zona o la de tirar de cantera, algo que no ha hecho en el último año.

En Paterna las dos opciones principales si el lateral derecho daba problemas estaban en el filial con Rubén Iranzo y Miguel Monferrer. Con el de Picanya 'KO', el castellonense es la primera opción que aporta la cantera para defender el flanco diestro menos de un año después de liderar al mejor Juvenil 'A' de los últimos años.

Miguel Monferrer en Paterna / JM LOPEZ

Monferrer, que tiene ciertas molestias también, emerge a medio y largo plazo como la alternativa del filial para defender la camiseta del primer equipo. La gran pregunta alrededor de este futbolista es qué perfil de lateral es y cuáles son sus cualidades más destacadas.

Lateral rocoso e inteligente

En primer lugar, el futbolista de la generación de 2006 es un lateral rocoso, aguerrido y que destaca esencialmente en la parcela defensiva. También le gusta incorporarse al ataque cuando es necesario, aunque es más solvente atrás. De hecho, en el Juvenil 'A' ejercía un papel más de equilibrio mientras que Rubi por la izquierda buscaba más la profundidad.

En ese equipo de Óscar Sánchez que rozó la Copa de Campeones y la clasificación Europea, Monferrer ejercía un papel clave dentro de la pizarra. En salida de balón, de hecho, se metía por pasillos interiores y habilitaba el carril para explotar el recorrido de David Otorbi, lo que le dio mucho vuelo al conjunto valencianista.

Fijo para Angulo

En el filial lleva 19 partidos disputados esta campaña, más del 75 por cien de los minutos, jugando a buen nivel. Se trata de un jugador maduro, que portó el brazalete de capitán de su generación en juveniles y que ha gestionado muy bien el salto al filial esta temporada.

El Valencia CF ahora mismo no plantea el mejor escenario para el debut de gente joven, pero la situación en el lateral derecho más allá del derbi va a obligar a que Corberán acabe contando con una opción del filial porque el hecho de que Thierry pueda jugar todos los minutos de aquí a final de temporada es una quimera y no siempre va a tener a todos los laterales disponibles para reconvertir a uno a esta posición. Ahí Monferrer es el primero de la lista y quizás le toque dar ese paso al frente en las próximas semanas.